Режисер «Гри престолів» зніме серіал про Гаррі Поттера для HBO — із ймовірним дебютом у 2026 році

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HBO оголосила творчу команду, яка працюватиме над серіальною екранізацією «Гаррі Поттера».

Сценарій до Гаррі Поттера напише Франческа Гарднер, а зрежисує та спродюсує проєкт її колега по «Спадкоємцям» Марк Майлод, згідно з THR.

Гарднер, окрім «Спадкоємців» писала та продюсувала «Темні матерії» та «Вбиваючи Єву», а Майлод зрежисував кілька епізодів хітової «Гри престолів» та другого сезону «Останніх з нас».

Початково «Гаррі Поттер» був призначений для стримінгу Max, де й розроблявся з 2021 року, однак у рамках зміни стратегії та брендингу вийде як оригінальний серіал HBO (як і серіал за коміксом DC «Зелений ліхтар»).

Як зазначалось раніше, серіал про Гаррі Поттера стане «правдивою адаптацією» книжок Джоан Роулінг і отримає новий акторський склад для «нового покоління фанатів» — повний фантастичних деталей і улюблених персонажів. Виконавців головних ролей, які раніше взяли на себе Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Ґрінт, оголосять пізніше.

Дата трансляції серіалу остаточно не встановлена, однак раніше генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що дебют планується на 2026 рік.

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Авторка оригінальних книжок Джоан Роулінг залучена як виконавча продюсерка, однак HBO уникав коментарів про її роль, зважаючи на реакцію щодо антитрансгендерних висловлювань письменниці.

«Це нюанси й це складно. Ми не збираємось у це заглиблюватися. Наш пріоритет — те, що на екрані», — сказав керівник по контенту HBO та Max Кейсі Блойс.

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