Режисер «Гри престолів» зніме серіал про Гаррі Поттера для HBO — із ймовірним дебютом у 2026 році

HBO оголосила творчу команду, яка працюватиме над серіальною екранізацією «Гаррі Поттера».
Сценарій до Гаррі Поттера напише Франческа Гарднер, а зрежисує та спродюсує проєкт її колега по «Спадкоємцям» Марк Майлод, згідно з THR.
Гарднер, окрім «Спадкоємців» писала та продюсувала «Темні матерії» та «Вбиваючи Єву», а Майлод зрежисував кілька епізодів хітової «Гри престолів» та другого сезону «Останніх з нас».
Початково «Гаррі Поттер» був призначений для стримінгу Max, де й розроблявся з 2021 року, однак у рамках зміни стратегії та брендингу вийде як оригінальний серіал HBO (як і серіал за коміксом DC «Зелений ліхтар»).
Як зазначалось раніше, серіал про Гаррі Поттера стане «правдивою адаптацією» книжок Джоан Роулінг і отримає новий акторський склад для «нового покоління фанатів» — повний фантастичних деталей і улюблених персонажів. Виконавців головних ролей, які раніше взяли на себе Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Ґрінт, оголосять пізніше.
Дата трансляції серіалу остаточно не встановлена, однак раніше генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав заявив, що дебют планується на 2026 рік.
Авторка оригінальних книжок Джоан Роулінг залучена як виконавча продюсерка, однак HBO уникав коментарів про її роль, зважаючи на реакцію щодо антитрансгендерних висловлювань письменниці.
«Це нюанси й це складно. Ми не збираємось у це заглиблюватися. Наш пріоритет — те, що на екрані», — сказав керівник по контенту HBO та Max Кейсі Блойс.
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