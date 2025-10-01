Робопавук Шарлотта друкуватиме новий будинок щодня, навіть на Місяці

Crest Robotics/ Earthbuilt Technology

Австралійський стартап Crest Robotics та компанія Earthbuilt Technology представили свого нового робота Шарлотту, здатного збудувати будинок площею 200 кв. м за один день.

Шарлотта працює зі швидкістю приблизно 100 будівельників, використовуючи екологічно чисті матеріали з піску, битого скла та цегляної крихти. Замість виконання окремих операцій, як от монтування арматури та збірка дерев’яних панелей, Шарлотта використовує екструзійну систему для 3D-друку будівельного матеріалу послідовними шарами.

“Прикріплена до шасі Charlotte, екструзійна система Earthbuilt збиратиме легкодоступні матеріали, такі як пісок, земля та відходи, наприклад, подрібнена цегла, які потім зв’язуються в тканину та пресуються для формування шарів будівлі”, — пояснюють розробники.

Робот все ще перебуває у процесі розробки. Ймовірно, до першого повноцінно зведеного Шарлоттою будинку пройде ще не один рік, у рамках нещодавньої виставки була представлена зменшена версія.

Розробники Шарлотти планують використовувати її не тільки для зведення будинків на Землі, а й для будівництва місячних баз. У Crest Robotics та Earthbuilt Technology зазначають, що універсальна, компактна технологія Шарлотти, натхненна самою природою, у поєднанні з можливістю автономної роботи роблять цього робота ідеальним для використання на Місяці. Конструкція Шарлотти дозволить цьому роботу легко вичавлювати та ущільнювати місячний реголіт для будівництва споруд баневого типу.

На Місяці нам знадобиться інша будівельна техніка. Легка конструкція Charlotte дозволяє компактно складатися для космічних подорожей, а її маневровість і динамічність дозволяють швидко вести будівництво на місячній поверхні, — підкреслюють розробники.

Поточна розробка поки розрахована на реалізацію спрощених проєктів, однак основна користь від цього робота полягатиме у розв’язанні проблем браку робочої сили та затримок у процесі будівництва. Шарлотта створює вогнестійкі та водонепроникні конструкції, а процес будівництва відбувається набагато швидше і за менших витрат.

Подібні рішення можуть бути не однаково ефективними у всіх регіонах та кліматичних умовах, однак створення робота-будівельника виглядає перспективним у рамках часткового розв’язання проблеми дефіциту житла для мільйонів людей по всьому світу.

Джерела: New Atlas; Interesting Engineering