Новини Кіно 22.01.2024 о 10:38 comment views icon

Збори «‎Люблю тебе ненавидіти» перевищили $100 млн — це найкасовіший ромком із рейтингом R з часів «Бріджит Джонс 3»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Збори «‎Люблю тебе ненавидіти» перевищили $100 млн — це найкасовіший ромком із рейтингом R з часів «Бріджит Джонс 3»

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Попри невдалий старт (скромні $8 млн у США) романтична комедія з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом отримала додатковий імпульс завдяки TikTok і таки досягла касового успіху.

Нині збори «‎Люблю тебе ненавидіти» перевищили $100, 2 млн і, за даними Deadline, тим самим зробили фільм Sony найкасовішою у світі романтичною комедією із рейтингом R з часів «Бріджит Джонс 3» 2016 року.

Фільм заснований на комедії Вільяма Шекспіра «Багато галасу з нічого» розповідає про заклятих ворогів, що прикидаються закоханою парою на весіллі друзів. Зрежисував «‎Люблю тебе ненавидіти» Вілл Ґлак («Друзі по сексу», «Відмінниця легкої поведінки»), а головні ролі виконали Сідні Свіні та Ґлен Павелл. В українських кінотеатрах фільм вийде 25 січня, а за кілька місяців після цього дебютує на Netflix.

Тим часом «‎Бджоляр» Miramax із Джейсоном Стейтемом у головній ролі додав ще $14,2 млн у міжнародному прокаті, збільшивши загальну суму до $44,2 млн. Глобальні касові збори бойовика Девіда Ейра нині сягнули $75,3 млн.

Минулого вікенду позначку у пів мільярда касових зборів перетнув мюзикл «Вонка‎» від Warner Bros. Зниження продажів квитків на цю мить сягнуло 35%, а точна сума глобального заробітку склала $531,8 млн (однак попереду ще прем’єра в Кореї).

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«‎Аквамен і загублене королівство» нині на шляху до $400 млн касових зборів по всьому світу: внутрішні заробітки на цю мить склали $114,1 млн, а міжнародні — $282 млн. Цікаво, що це найкасовіший фільм DC за останні 5 років.

В «‎Бідолашних створінь» Searchlight — загалом $33,7 млн, а мультфільм «Бажання‎» від Disney заробив $233,2 млн у всьому світі, що робить його лише 4-м анімаційним випуском року.

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