Розробник Until Dawn звільняє 10% команди і відкладає реліз Directive 8020

Until Dawn / Supermassive Games

Розробник Little Nightmares і Until Dawn — Supermassive Games — звільняє понад 10% своєї команди. Разом з тим студія перенесла реліз горору Directive 8020.

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Компанія пояснює, що роботу втратять понад 30 штатних співробітників. Supermassive вирішила змінити структуру команди, щоб підлаштуватися під умови ринку. А відкладений реліз Directive 8020 — науково-фантастичного горору і продовження серії The Dark Pictures Anthology — став вимушеним рішенням.

«Ігрова індустрія залишається складним і постійно змінюваним середовищем. У процесі адаптації структури нашої команди до цих змін, ми були змушені прийняти непросте рішення — розпочати консультації щодо скорочення персоналу, у результаті чого можемо втратити до 36 наших колег», — кажуть в студії.

Якщо ви раптом пропустили новини про Directive 8020: гра оповідає про екіпаж колоніального корабля Cassiopeia, який пережив аварійну посадку. Ви керуєте п’ятьма персонажами, ухиляючись від загроз, що можуть ховатися в кожному з членів команди. Однак центральною фігурою залишається астронавтка Янга, яку озвучує Лашана Лінч (відома за фільмами про Бонда та Marvel).

Спочатку реліз планували на 2025 рік, але, враховуючи останні події, це відбудеться у першій половині 2026-го.

Водночас довгоочікуване продовження Little Nightmares 3 не постраждає. Як і планувалося, пригоди Low та Alone (Низький та Одинокий) побачать світ у жовтні 2025 року.

Резюмуючи, Supermassive Games стала черговим прикладом, що ігрова індустрія переживає кризу. Нещодавно Microsoft звільнила одразу 9 000 працівників, з яких половина припадала на ігровий сектор. Після цього з’являлись новини про масові скорочення одного з розробників Oblivion Remastered та Metal Gear Solid Delta. Що цікаво, на тлі цього неабияк стійкою залишається Nintendo, яка зберегла до 98% персоналу.

Джерело: Tech4Gamers