Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами

Mario Kart World / Nintendo Switch 2

Кризовий період завжди хтось переживає гірше, а хтось краще. Nintendo змогла зарахувати себе до списку тих, кому не треба тисячами звільнять свою команду.

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Чимало гравців скаржаться на якість графіки або продуктивності консолей Nintendo, але самій студії від цього ні спекотно, ні холодно. За останній рік компанії вдалося зберегти аж 98% співробітників — і це вкрай успішний показник на фоні масових звільнень в геймдеві.

Компанія оприлюднила ці дані у звіті за період із квітня 2024 року по березень 2025-го. На тлі загального спаду в індустрії це виділяє її як одну з небагатьох стабільних команд. В Японії плинність кадрів у Nintendo становила лише 1,9%, а в американському офісі — 5,1%. Це означає, що за останній рік із компанії пішло дуже мало людей. Та і масових скорочень всередині взагалі не було.

Також звіт показав середню тривалість роботи в Nintendo: в Японії — понад 14 років, а в США — близько 10 років. Для порівняння, в багатьох західних AAA-студіях цей показник значно нижчий, і навіть успішні ігри не гарантують командам стабільності. Можна сказати, що похизуватися таким числом не вдасться більшості великих студій.

З найбільш свіжих прикладів: Virtuous нещодавно скоротила 300 працівників, хоча Oblivion Remastered мав успіх і днями випустили патч 2.3 для Cyberpunk. Також техногігант Microsoft звільнила 9 000 співробітників, половина з яких припала на ігровий сегмент. За кілька місяців до цього інша велика студія — Electronic Arts — звільнила до 400 людей у своїх студіях і скасувала шутер у всесвіті Titanfall. А наприкінці зими Warner Bros. закрила три студії і скасувала гру Wonder Woman попри витрати в $100 млн. Масштаб звільнень величезний, а це тільки нещодавні приклади без урахування скорочень в Meta або інших подібних компаніях.

На цьому фоні приклад Nintendo виглядає винятком — компанія тримається на стабільних релізах і нещодавно вдало запустила Switch 2. До консолі чимало питань, зокрема через нескінченні перманентні бани за будь-що або «несправжній» HDR. Проте Nintendo такі рішення не заважають залишатися стійкими на тлі кризи.

Джерело: Tech4Gamers