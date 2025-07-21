Новини IT-бізнес 21.07.2025 comment views icon

Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
Mario Kart World / Nintendo Switch 2

Кризовий період завжди хтось переживає гірше, а хтось краще. Nintendo змогла зарахувати себе до списку тих, кому не треба тисячами звільнять свою команду.

Чимало гравців скаржаться на якість графіки або продуктивності консолей Nintendo, але самій студії від цього ні спекотно, ні холодно. За останній рік компанії вдалося зберегти аж 98% співробітників — і це вкрай успішний показник на фоні масових звільнень в геймдеві.

Компанія оприлюднила ці дані у звіті за період із квітня 2024 року по березень 2025-го. На тлі загального спаду в індустрії це виділяє її як одну з небагатьох стабільних команд. В Японії плинність кадрів у Nintendo становила лише 1,9%, а в американському офісі — 5,1%. Це означає, що за останній рік із компанії пішло дуже мало людей. Та і масових скорочень всередині взагалі не було.

Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
Публічні дані про співробітників Nintendo, в яких немає згадок про масові скорочення

Також звіт показав середню тривалість роботи в Nintendo: в Японії — понад 14 років, а в США — близько 10 років. Для порівняння, в багатьох західних AAA-студіях цей показник значно нижчий, і навіть успішні ігри не гарантують командам стабільності. Можна сказати, що похизуватися таким числом не вдасться більшості великих студій.

З найбільш свіжих прикладів: Virtuous нещодавно скоротила 300 працівників, хоча Oblivion Remastered мав успіх і днями випустили патч 2.3 для Cyberpunk. Також техногігант Microsoft звільнила 9 000 співробітників, половина з яких припала на ігровий сегмент. За кілька місяців до цього інша велика студія — Electronic Arts — звільнила до 400 людей у своїх студіях і скасувала шутер у всесвіті Titanfall. А наприкінці зими Warner Bros. закрила три студії і скасувала гру Wonder Woman попри витрати в $100 млн. Масштаб звільнень величезний, а це тільки нещодавні приклади без урахування скорочень в Meta або інших подібних компаніях.

На цьому фоні приклад Nintendo виглядає винятком — компанія тримається на стабільних релізах і нещодавно вдало запустила Switch 2. До консолі чимало питань, зокрема через нескінченні перманентні бани за будь-що або «несправжній» HDR. Проте Nintendo такі рішення не заважають залишатися стійкими на тлі кризи.

Джерело: Tech4Gamers

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