Samsung Galaxy Ring коштуватиме від $300, компанія запропонує користування за передплатою — неофіційно

Розумний перстень Galaxy Ring від Samsung може виявитися трохи дорожчим, ніж очікувалося. За новими неофіційними даними, ціна відповідатиме вартості конкурентів Oura Ring, а також включає вартість місячної підписки.

Galaxy Ring вперше повністю продемонстрували на початку цього року. Тоді Samsung підтвердила деякі ключові деталі щодо продукту, зокрема те, що перстень отримає понад тиждень автономної роботи, ймовірно, не підтримуватиме iPhone тощо. Також було відомо, що Samsung розглядає можливість передплати на продукт.

Новий витік стверджує, що Galaxy Ring коштуватиме від $300 до $350. Це відповідає ціні каблучки Oura, яка стартує від $299 доларів, але може коштувати до $550, залежно від обраного стилю. Samsung пропонує Galaxy Ring у сріблястому, золотому та чорному кольорах, і незрозуміло, чи буде різниця в ціні між трьома варіантами.

Також повідомляється, що Samsung впровадить місячну підписку на Galaxy Ring, яка коштуватиме «менше ніж $10 на місяць». Oura пропонує підписку на суму $5,99 на місяць.

Хоча інформація неофіційна потенційна можливість Samsung впровадити підписку є досить цікавою. Однією з головних переваг розумних годинників. Очікується, що Samsung випустить Galaxy Ring у липні разом із новими годинниками та складаними смартфонами.

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Джерело: 9to5google

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