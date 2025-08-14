Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах

Сінді Чандлер в ролі Венді у серіалі "Чужий: Земля"

Шоуранер серіалу “Чужий: Земля” Ноа Гоулі вирішив не залишатися поза екраном і відвів для себе роль у перших епізодах. Вона невелика, але тісно пов’язана з одним із головних героїв.

У статті присутні спойлери до перших двох епізодів серіалу “Чужий: Земля”.

Ноа Гоулі, найбільш відомий за серіалами “Фарго” та “Легіон” взяв на себе доволі непросту роль — вивести франшизу “Чужий” на телевізійний екран і разом з тим “приземлити” ксеноморфів на Землю. Утім старання шоуранера не обмежились роботою поза кадром і в одному з епізодів можна побачити його особисто.

Після вступу, який зосереджується на космічному кораблі, що перевозить дивних істот, серіал “Чужий: Земля” переносить увагу глядачів на юну і дуже хвору дівчину Марсі. Корпорація Продіджи “піклується” про неї на віддаленому острові, намагаючись перенести людську свідомість у синтетичну. Так зрештою з’являється перший гібрид Венді, яка швидко бере на себе роль старшої сестри для подібних “творінь”.

Між уроками для інших дітей Венді стежить за своїм братом Джо, який працює медиком у Продіджи й не знає, що вона вижила, зважаючи на секретність “програми гібридів” на вимогу гендиректора Боя Кавальєра. Попри це дівчина не втрачає надії на зустріч з братом і навіть відправляє йому повідомлення через робота, який пробуджує щасливі спогади з їхнього дитинства. Джо не готовий відпустити минуле, оскільки він залишився єдиним членом родини після втрати батька рік тому. І от саме батька цих двох і втілив на екрані Ноа Гоулі, що першим помітив сайт Comicbook.

Очевидно, в третьому епізоді Венді продовжить спроби налагодити стосунки. Він дебютує вже наступного вівторка на FX та Hulu (з повним розкладом виходу епізодів можна ознайомитись тут). Нагадаємо, що критики оцінили серіал як третій найкращий проєкт у франшизі з 93% на Rotten Tomatoes — на рівні “Чужого” Рідлі Скотта і трохи менше за “Чужих” Джеймса Кемерона.

Серіал “Чужий: Земля” — це приквел до “Чужого” 1979 року, події якого відбуваються у 2120 році. В цей час Землею керують п’ять великих корпорацій у складі Вейланд-Ютані, Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди, які є роботами з реальною людською свідомістю. Перши прототип на ім’я Венді бере участь у місії з вивезення таємничого вантажу з міжгалактичного корабля після його аварійної посадки на Землю, де, очевидно, затаїлось щось інопланетне, жахливе і навіть не одного виду.