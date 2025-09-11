Серіал "Відьмак" покаже "епізод-мюзикл" з Любистком у четвертому сезоні

Кадри з серіалу "Відьмак"

Досить нечікувано, як для фентезійного шоу, один з восьми епізодів чертвертого сезону “Відьмака” від Netflix перетворили на мюзикл із Любистком в головній ролі.

Згідно з Redanian Intelligence, йдеться про епізод з рибною юшкою — одна з улюблених фанами частин роману “Хрещення вогнем” Анджея Сапковського, де Ґеральт, Любисток, Мільва, Кагір та Регіс на мить спиняются, сідають і варять страву, тим самим переживаючи “момент зближення”.

В серіалі “Відьмак” ця сцена буде подовженою і наповненою різними формами експозиції, де персонажі розказуватимуть свої передісторії, що відображатимуться флешбеками. Один з таких існуватиме у формі мюзиклу, де співатиме й танцюватиме не лише Любисток, а всі, включно з Валдо Марксом, який тісно пов’язаний з минулим барда. Можливо, ми нарешті дізнаємось, чому вони так не люблять одне одного.

Наразі четвертий сезон “Відьмака” перебуває на стадії постпродакшену. Реліз на Netflix, за чутками, відбудеться вже цього жовтня і з усіма 8 епізодами за раз. Раніше ми бачили лише один офіційний погляд на нового Ґеральта у виконанні Ліама Хемсворта та масу витоків зі знімань з образом у канонічній шкірянці. Продюсери раніше обіцяли “ідеальний перехід” до нового втілення, який відповідатиме “книжковому канону”.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що серіал-спіноф “Щури” — живий, і вийде як повнометражний спецвипуск. Теж у 2025 році, але без точної дати релізу.