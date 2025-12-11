Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?

Персні влади / Amazon

Amazon завершила зйомки третього сезону серіалу “Володар перснів: Персні влади” і відзначила цю подію святковим тизером з… Векною із “Дивних див”.

Зйомки розпочались влітку 2025 року і загалом тривали 4 місяці. На момент анонсу сезону в Amazon говорили про “значний” стрибок в часі оповіді: події розгортатимуться у розпал війни ельфів і Саурона, коли Темний Володар намагатиметься створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу і шанс підкорити усе Середзем’я.

В дописі Amazon святкує завершення зйомок залаштунковим відео, на якому можна побачити декорації і деяких акторів, включно з Овайном Артуром (Дурін), Морвед Кларк (Ґаладріель), Чарлі Вікерсом (Саурон) та Деніелом Вейманом, зрештою розкритим як Ґендальф в другому сезоні. Є тут і Джеймі Кемпбел Бауер, більш відомий як Векна з “Дивних див”, який грає в “Перснях влади” лицаря високого походження і, ймовірно, новий любовний інтерес Ґаладріель.

That is a picture wrap on Season 3! pic.twitter.com/Ir1rg9FETP — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) December 10, 2025

Якщо зважати на релізи першого і другого сезонів, то за оптимістичним прогнозами можна розраховувати, що Amazon випустить третій влітку або восени 2026 року. Офіційного анонсу ще не було, але чекаємо перші кадри й детальну інформацію у найближчі місяці.

Дія серіалу “Володар перснів” розгортається у Другу епоху Середзем’я, за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів, і оповідає про те, як Саурон разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний, аби таємно керувати рештою. Другий сезон завершився кровопролитною битвою за Ерегіон і втратою деяких персонажів, тоді як третій, ймовірно, підведе Ґаладріель до повномасштабної битви проти темної армії Саурона. Ми вже бачили кілька тизерів, один з яких дражнив найпотужнішу зброю у світі “Володаря перснів”.

Нагадаємо, що “Персні влади” став найдорожчим в історії серіалом і зібрав рекордну кількість глядачів для Prime Video. Хоча оцінки вийшли дещо суперечливими: на Rotten Tomatoes у другого сезону 84% від критиків та 59% від глядачів, тоді як перший оцінили у 84% і 38% відповідно. Раніше ЗМІ розкрили деталі угоди компанії щодо прав на “Володар перснів”, яка передбачає, що спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий з запланованих п’яти сезонів шоу.