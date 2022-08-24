Сервісний центр Samsung в Німеччині запропонував клієнту за гарантією знищити проблемний SSD молотком чи дрилем, щоб убезпечити свої дані

У німецькому представництві Samsung власника твердотілого накопичувача попросили знищити його молотком чи дрилем. Клієнт хотів обміняти SSD на новий за гарантією, але його турбувала можливість зчитування конфіденційних даних з накопичувача.

Діагностичне сканування в Samsung Magician показало, що накопичувач вийшов з ладу через кілька помилок у флешпам’яті NAND. Він захотів обміняти SSD за гарантією, але власник не зміг видалити важливі дані через помилку. Ризикувати зчитуванням інформації він також не хотів.

У Samsung запропонували «просвердлити дірки в SSD або розбити його молотком», та надати фото- або відеодокази своїх дій. Ідея полягала у тому, щоб унеможливити доступ до даних фізично.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

У Igor’s Lab з радістю взялися за виконання поради Samsung. Зброєю страти була обрана шліфувальна машина. Після пошарового руйнування NAND читання даних стало неможливим.

Зазвичай для видалення вмісту накопичувача слугують програмні засоби. Але під час несправності SSD ними не завжди можна скористатися.