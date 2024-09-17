«Ще один невдоволений фанат»: бос HBO покепкував з Джорджа Мартіна, який розніс серіал «Дім дракона»

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Керівник HBO Кейсі Блойс прокоментував нещодавній допис Джорджа Мартіна з критикою серіалу «Дім дракона».

Під час цьогорічної церемонії вручення «Еммі» Deadline запитав Блойса про шанси серіалу «Дім дракона» на статуетки наступного року з огляду на те, що фанбаза «розділилась» в останньому сезоні — Кейсі у відповіді заперечив це твердження, принагідно згадавши нещодавній допис із критикою від Джорджа Мартіна.

«Ну, можливо, був один (невдоволений) фанат», — пожартував Блойс. «Але серіал вийшов дуже, дуже добрим».

Нагадаємо, що в нині видаленому дописі в блозі Мартін критикував деякі «токсичні зміни» в історії (зокрема видалені елементи вихідного матеріалу), які можуть вплинути на логіку наступних сезонів.

У пізнішій публікації письменник писав, що так і не завершив книгу «Вітри зими», бо мав доволі важкий і насичений рік, в якому велику увагу забирали телевізійні проєкти.

«Деякі були хороші», — зазначив Мартін, згадавши «Лицар сімох королівств» та «Темні вітри» і проігнорувавши «Дім дракона».

Попри усі ці слова, робочі стосунки Мартіна з HBO залишаються міцними. Раніше письменник анонсував щонайменше 7 телевізійних проєктів зі всесвіту «Гри престолів» — знімання одного з таких, «Лицар сімох королівств», вже завершили, тоді як для серіалу про Ейгона Завойовника нині пишуть сценарій.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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