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Що спільного у жовтого коропа та Рембрандта? Стали відомі кодові імена майбутніх GPU AMD Navi 3x

Що спільного у жовтого коропа та Рембрандта? Стали відомі кодові імена майбутніх GPU AMD Navi 3x

Витік виявив дві нові кодові назви для найочікуваніших графічних процесорів Navi 3x. Ця інформація з’явилася услід за розкриттям кодової назви APU AMD Phoenix. Таким чином, тепер відомі кодові імена всіх графічних процесорів RDNA3, що мають бути випущені протягом найближчих місяців.

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Флагманський чіп Navi 31 отримав кодове ім’я «Plum Bonito», яке вже було озвучено у травні. Але альтернативні назви для Navi 32 та Navi 33 досі залишалися загадкою. Імовірно, Navi 32 має ім’я «Wheat Nas», а Navi 33 – «Hotpink Bonefish».

Що спільного у жовтого коропа та Рембрандта? Стали відомі кодові імена майбутніх GPU AMD Navi 3x

Кодова назва APU AMD Ryzen 7000 Phoenix тепер підтверджена як Pink Sardine. Рожева рибка повинна йти за «Жовтим коропом» (Yellow Carp, Rembrandt) і «Зеленою сардиною» (Green Sardine, Cezanne).

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Цікаво, що Pink Sardine має той самий ідентифікатор пристрою PCI 0x15E2, що й Raven Ridge, Renoir, Van Gogh та Yellow Carp. Замість використання різних ідентифікаторів для кожного з цих APU, AMD розрізняє їх за ревізіями PCI.

Ці кодові імена можуть з’явитися у майбутніх звітах, що має допомогти швидкої ідентифікації графічних процесорів. Поки немає жодної інформації про будь-які консольні чіпи та інші лінійки графічних процесорів RDNA3.

У таблиці – всі відомі кодові назви майбутньої графіки AMD.

Що спільного у жовтого коропа та Рембрандта? Стали відомі кодові імена майбутніх GPU AMD Navi 3x

Головне зі звіту AMD: $5,6 млрд доходу від ігрового бізнесу за 2021 рік, $447 млн чистого прибутку за минулий квартал, процесори Ryzen 7000 (Zen4) та відеокарти Radeon RX 7000 (RDNA 3) вже до кінця 2022 року

Джерело: VideoCardz


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