Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням

Фото thavidreadertrue / колаж Wccftech

Шунтувальні резистори дозволяють подати на відеокарту більшу потужність та краще її розігнати. Цього разу видатний результат досягнутий лише з повітряними кулерами.

Користувач Reddit з ніком thavidreadertrue використав резистори на 1 мОм для збільшення TDP RTX 5090 до 1200 Вт. Ця технологія дозволила відеокарті досягти 9 місця в топі 3DMark Speedway та потрапити до топ-20 в Steel Nomad та Port Royal з процесором AMD Ryzen 9 9950X3D та повітряними кулерами на обох (хоча зазвичай подібні модифікації вимагають рідинного охолодження).

Оверклокер не змінював радіатор на своїй відеокарті Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Master ICE, оскільки вважав його достатнім для теплових вимог. Він замінив наявні резистори 2 мОм на 1 мОм, що вдвічі збільшило ліміт потужності для RTX 5090. За замовчанням графічний процесор може споживати близько 600 Вт.

Також ентузіаст замінив термоінтерфейс відеокарти за допомогою термопасту PTM 7950 та Upsiren UX Ultra. Зі споживанням близько 820 Вт під час максимального навантаження, тактовою частотою 3,2 ГГц та температурою близько 79 °C RTX 5090 змогла потрапити до десятки найкращих результатів у 3DMark Speedway (з такою конфігурацією процесора та відеокарти), коли набрала 16 559 балів (9 місце). Також вона зайняла 11місце у Steel Nomad з 17 125 балами та 15 місце з 43 378 балами у Port Royal.

Це єдина RTX 5090 з повітряним охолодженням, котра посідає такі високі позиції. Також завдяки заміні резисторів відеокарта досягла тактової частоти 3,2 ГГц з напругою 1,060 вольт. Для порівняння, бустова частота карти становить лише boost лише 2,4 ГГц.

Джерело: Wccftech