banner
Новини Технології 08.08.2025 comment views icon

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Фото thavidreadertrue / колаж Wccftech

Шунтувальні резистори дозволяють подати на відеокарту більшу потужність та краще її розігнати. Цього разу видатний результат досягнутий лише з повітряними кулерами.

Користувач Reddit з ніком thavidreadertrue використав резистори на 1 мОм для збільшення TDP RTX 5090 до 1200 Вт. Ця технологія дозволила відеокарті досягти 9 місця в топі 3DMark Speedway та потрапити до топ-20 в Steel Nomad та Port Royal з процесором AMD Ryzen 9 9950X3D та повітряними кулерами на обох (хоча зазвичай подібні модифікації вимагають рідинного охолодження).

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Загальний вигляд системи / thavidreadertrue

Оверклокер не змінював радіатор на своїй відеокарті Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Master ICE, оскільки вважав його достатнім для теплових вимог. Він замінив наявні резистори 2 мОм на 1 мОм, що вдвічі збільшило ліміт потужності для RTX 5090. За замовчанням графічний процесор може споживати близько 600 Вт.

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Заміна резисторів та термоінтерфейсу/ thavidreadertrue

Також ентузіаст замінив термоінтерфейс відеокарти за допомогою термопасту PTM 7950 та Upsiren UX Ultra. Зі споживанням близько 820 Вт під час максимального навантаження, тактовою частотою 3,2 ГГц та температурою близько 79 °C RTX 5090 змогла потрапити до десятки найкращих результатів у 3DMark Speedway (з такою конфігурацією процесора та відеокарти), коли набрала 16 559 балів (9 місце). Також вона зайняла 11місце у Steel Nomad з 17 125 балами та 15 місце з 43 378 балами у Port Royal.

Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Результат в 3DMark / thavidreadertrue

Це єдина RTX 5090 з повітряним охолодженням, котра посідає такі високі позиції. Також завдяки заміні резисторів відеокарта досягла тактової частоти 3,2 ГГц з напругою 1,060 вольт. Для порівняння, бустова частота карти становить лише boost лише 2,4 ГГц.

Джерело: Wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Власник показав відеокарту AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT — так, ви правильно прочитали
GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong
Як Founders Edition: MSI випустила NVIDIA RTX 5080 з двостороннім кулером
Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti та 5080 SUPER — більше пам'яті, швидші чипи, 5060 SUPER у планах
Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого
Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS
Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
Збільшення пам’яті відеокарт: модулі Samsung GDDR7 3 ГБ з’явилися у вільному продажу
Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі
Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
Нейронне стискання текстур на NVIDIA RTX 50 та Intel — ютубер показав захопливе демо
INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
Seagate випустила перші HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M та IronWolf Pro вже у продажу за $600
Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою
Lisuan представляє 6-нм відеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, але один маленький мінус
Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Нова процедурна генерація дерев AMD — 52 КБ VRAM замість 34,8 ГБ, динамічна зміна пори року та деталізації тільки на GPU
Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати