Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найшвидшим мобільним процесором, але споживає на 61% більше, ніж Apple A19 Pro

Вадим Карпусь

Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Apple A19 Pro

Лише вчора Qualcomm представила свій новий мобільний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в мережі вже прокотилася перша хвиля бенчмарків для інженерного зразка цього чипа. Вона показала, що Qualcomm поставила на перше місце максимальну продуктивність процесора, але за це доведеться розплачуватися збільшеним енергоспоживанням. У порівнянні з попередником Snapdragon 8 Elite Gen 5 виявився на 22,5% швидшим. Проте A19 Pro показує на 42% вищу ефективність у тесті performance per watt (продуктивність на ват).

Продуктивність

Нові результати тестів свідчать: новий флагман став найшвидшим мобільним процесором у світі. Водночас заради такої переваги Snapdragon 8 Elite Gen 5 довелося пожертвувати енергоефективністю — у Geekbench 6 він споживає на 61% більше енергії, ніж Apple A19 Pro.

Geekerwan детально проаналізував продуктивність Snapdragon 8 Elite Gen 5 у режимі навантаження одного й кількох ядер. У Geekbench 6 Apple A19 Pro знову утримує першість у завданнях з одним потоком: його результат — 4019 балів проти 3846 у Snapdragon 8 Elite Gen 5, тобто лише на 4,5% вище. Це свідчить, що Qualcomm поступово скорочує відрив.

А от у багатоядерному тесті ситуація інша: Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 22,5% швидший за попередній Snapdragon 8 Elite і набрав 12 546 балів, що зробило його найпотужнішим процесором у світі. Він також на 13,5% обігнав A19 Pro, але тут важливу роль відіграє енергоспоживання.

Інженерний зразок Snapdragon 8 Elite Gen 5 у Geekbench 6 споживає до 19,5 Вт, тоді як A19 Pro витрачає лише 12,1 Вт, набираючи 11 054 бали. Dimensity 9500 (інженерний зразок) показав 10 716 балів при 18 Вт. Це означає, що Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найшвидшим, але тільки завдяки суттєво більшому споживанню енергії.

Ефективність

З погляду на ефективність (кількість балів на ват) картина виглядає так:

  1. Snapdragon 8 Elite Gen 5 (інженерний зразок) — 643,38 бала/Вт
  2. A19 Pro (серійний зразок) — 913,55 бала/Вт
  3. Dimensity 9500 (інженерний зразок) — 595,33 бала/Вт

Таким чином, A19 Pro має на 42% вищу ефективність у Geekbench 6 порівняно зі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dimensity 9500 виявився найменш ефективним серед 3-нм чипсетів на техпроцесі класу N3P.

Отже, Snapdragon 8 Elite Gen 5 беззаперечно став новим рекордсменом у багатоядерних тестах Geekbench 6, але Apple A19 Pro все ще утримує перевагу в одноядерних завданнях і значно випереджає конкурентів за енергоефективністю.

Важливо враховувати, що ці дані базуються на інженерних зразках, тоді як комерційні пристрої можуть продемонструвати інші результати.

Джерело: wccftech

