Новини Ігри 24.12.2025 comment views icon

Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC

Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Batman: Arkham Origins

Для Batman: Arkham Origins з’явився повний текстовий українізатор. Його випустила спілка “Ідіома”, переклавши гру з англійської мови.

Batman: Arkham Origins вийшла ще у 2013‑му, а онлайн для неї закрили 4 грудня 2016 року. Відтоді гра залишається лише в офлайн‑режимі, тож переклад охоплює саме сюжетну кампанію. Зараз Arkham Origins продається на великому Зимовому розпродажі зі знижкою 80% — замість ₴379 її можна взяти за ₴75.

“Ідіома” називає цей проєкт своїм найбільшим на цей момент. У коментарі для ITC.ua керівниця проєкту Dilof_W додала, що робота над Arkham Origins тривала з 1 вересня цього року. Переклад охоплює базову гру та всі DLC, які вже можна встановити, просто замінивши стандартні файли локалізації. Надалі команда планує перейти до локалізації Batman: Arkham Knight

Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Batman: Arkham Origins

Над українізатором працювала велика команда. Dilof_W зробила близько 70% перекладу, відповідала за редактуру та тести. До роботи також долучилися VoronXVI, Did_Oleksa, Svarog, ElleArine та DoriShtrash. “Мольфар” займався перекладом машинним способом (перекладачами тощо), “Аква” та “Рудий лис” — віршами, а KYMIBHA працювала над шрифтами.

“Ми щиро вдячні всім, хто точково долучився до цього проєкту, і особливо — нашим спонсорам. Саме завдяки вам ми можемо вирішувати технічні питання та тримати мотивацію”, — подякувала команда.

Українізатор для Arkham Knight доступний для завантаження через Google Drive, а для користувачів Steam є окремий посібник з інструкцією встановлення. У випадку помилок або проблем команда просить звертатися до них у Discord.

Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLCСпілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий українізатор Red Dead Redemption 2 від студії GGL, а Clair Obscur: Expedition 33 отримала офіційний переклад. А також команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій, який активно доповнюють новими іграми.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий витік GTA 6: екс-аніматор Rockstar показав ранні кадри з Люсією та велосипедами
Дослідження: геймери витрачають вдвічі більше коштів на рімейки, ніж на ремастери
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Epic Games роздає ретро-горор з атмосферою 90-х і рейтингом 97%
25 років тому Microsoft представила DirectX 8 — програмовані шейдери докорінно змінили ігри
Battlefield 6 через VPN: EA офіційно прирівняла Запоріжжя до росії та Північної Кореї
Battlefield 6 на AMD FX-9590: з 12-річного процесора "вичавили" все можливе
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
IO Interactive перенесла реліз 007 First Light на "стару" дату GTA 6
Звіт: Arc Raiders очолила топ ігрових спільнот "з найбільшою кількістю лайки", різниця з Dota 2 — всього у 18 слів
Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 навчатимуть розробників ігор в КПІ
Тодд Говард розповів про ігровий тест The Elder Scrolls 6 та натякнув на ремастер Fallout 3
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
У Steam стартувала “Чорна п’ятниця” зі знижками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM та інші
117 з мільйона гравців ARC Raiders вбили себе камінням — розробники не розуміють, як їм це вдалося
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
В GOG стартував розпродаж до "Чорної п'ятниці" — 7500 ігор зі знижками до -95%
Новий трейлер другого сезону “Фолаут” / Fallout: Люсі, Маколей Калкін та громадянська війна
"Підземелля лайна": інді-гра залетіла в топ японського Steam через помилку в перекладі
Екс-бос PlayStation: "Ігри-сервіси — це несправжні ігри. Їм не вистачає історії, персонажів і глибини світу”
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати