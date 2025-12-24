Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC

Batman: Arkham Origins

Для Batman: Arkham Origins з’явився повний текстовий українізатор. Його випустила спілка “Ідіома”, переклавши гру з англійської мови.

Batman: Arkham Origins вийшла ще у 2013‑му, а онлайн для неї закрили 4 грудня 2016 року. Відтоді гра залишається лише в офлайн‑режимі, тож переклад охоплює саме сюжетну кампанію. Зараз Arkham Origins продається на великому Зимовому розпродажі зі знижкою 80% — замість ₴379 її можна взяти за ₴75.

“Ідіома” називає цей проєкт своїм найбільшим на цей момент. У коментарі для ITC.ua керівниця проєкту Dilof_W додала, що робота над Arkham Origins тривала з 1 вересня цього року. Переклад охоплює базову гру та всі DLC, які вже можна встановити, просто замінивши стандартні файли локалізації. Надалі команда планує перейти до локалізації Batman: Arkham Knight

Над українізатором працювала велика команда. Dilof_W зробила близько 70% перекладу, відповідала за редактуру та тести. До роботи також долучилися VoronXVI, Did_Oleksa, Svarog, ElleArine та DoriShtrash. “Мольфар” займався перекладом машинним способом (перекладачами тощо), “Аква” та “Рудий лис” — віршами, а KYMIBHA працювала над шрифтами.

“Ми щиро вдячні всім, хто точково долучився до цього проєкту, і особливо — нашим спонсорам. Саме завдяки вам ми можемо вирішувати технічні питання та тримати мотивацію”, — подякувала команда.

Українізатор для Arkham Knight доступний для завантаження через Google Drive, а для користувачів Steam є окремий посібник з інструкцією встановлення. У випадку помилок або проблем команда просить звертатися до них у Discord.

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий українізатор Red Dead Redemption 2 від студії GGL, а Clair Obscur: Expedition 33 отримала офіційний переклад. А також команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій, який активно доповнюють новими іграми.