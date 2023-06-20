SSD Intel 670p на 2 ТБ можна купити на Amazon і Newegg лише за $70 (близько 3 центів за гігабайт)

Твердотілі накопичувачі еволюціонували від дорогої екзотики до звичайного високошвидкісного сховища інформації. Поступово їх ціна знижувалася, і тепер у деяких випадках досягає лише кількох центів за гігабайт. І це дуже тішить споживачів, яким ніколи не буває достатньо дискового простору.

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У деяких випадках можна купити SSD, випущений кілька років тому зі значною знижкою. Як правило, такі моделі забезпечують хорошу швидкість (хоча можуть поступатися останнім новинкам) і є гарною інвестицією у модернізацію системи.

Наприклад, зараз твердотілий накопичувач Intel 670p M.2 місткістю 2 ТБ продається на Amazon і Newegg за ціною лише $69,99. Нагадаємо, на момент виходу така модель оцінювалася у $330, а зараз його типова ціна становить близько $80. Тож економія становить близько 13%. Щоправда, на європейському сайті Amazon ціна сягає €102.

Накопичувач Intel 670p має формфактор M.2 2280 та підключається до системи через інтерфейс PCIe 3.0 x4. Він заснований на контролері Silicon Motion SM2265, 144-шарових чипах флешпам’яті 3D NAND QLC, забезпечує швидкість читання та запису до 3500 та 2700 МБ/с відповідно. Опціонально підтримується 256-бітове AES шифрування. Пристрій забезпечується 5-річною гарантією виробника, а ресурс запису накопичувача досягає 740 ТБ або не менше 370 повних перезаписів.

Джерело: tomshardware