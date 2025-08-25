"США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили", — Дональд Трамп

Міністр торгівлі США Говард Лутнік та CEO Intel Ліп-Бу Тан під час укладання угоди / X

Президент США оголосив про передачу уряду країни 10% акцій Intel. За словами Дональда Трампа, Сполучені Штати нічого за них не заплатили.

Чутки про купівлю урядом США 9,9% акцій Intel з’явилися минулого тижня на тлі економічних труднощів, які спіткали компанію останнім часом. Також було відомо про контакти голови Intel Ліп-Бу Тана з адміністрацією Трампа. Але фінальне рішення все одно здається несподіваним — не тільки через безоплатну передачу акцій, але й через попередні заяви посадовців про те, що федеральний уряд не гратиме жодної ролі в керуванні Intel.

“Для мене велика честь повідомити, що Сполучені Штати Америки тепер повністю володіють та контролюють 10% акцій Intel, великої американської компанії, яка має ще неймовірніше майбутнє. Я уклав цю угоду з Ліп-Бу Таном, шанованим головним виконавчим директором компанії. Сполучені Штати нічого не заплатили за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно $11 млрд. Це чудова угода для Америки, а також чудова угода для Intel. Створення передових напівпровідників та чипів, чим займається Intel, є основоположним для майбутнього нашої країни. Зробіть Америку знову великою! Дякую за вашу увагу до цього питання”, — пише Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth (“Правда”), недоступній в Україні.

Ще минулого вівторка під час інтерв’ю CNBC міністр торгівлі США Говард Лутнік заперечував можливість держаного контролю над Intel. На запитання ведучого Девіда Фабера “Чи матимете ви управління?” міністр відповів досить категорично: “Ні, ні, ні. Припиніть це”. Тому слова Трампа про контроль (що б вони не означали насправді) певним чином дивують.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Можна лише припустити, що не йдеться про активну участь у рішеннях компанії, застосування вето тощо, але без інформації про конкретні деталі угоди важко щось сказати напевно. Лутнік опублікував пост в X про угоду трохи раніше, його повідомлення не суперечить більш розгорнутому формулюванню Трампа.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав CEO Intel терміново піти у відставку на тлі інформації про його тісні зв’язки з китайськими компаніями. Проте їхня особиста зустріч і подальші контакти з урядом, вочевидь, змінили ситуацію. Невідомо, як саме допоможе Intel передача 10% акцій державі у подоланні масштабної кризи.

Джерело: Gizmodo