Стартували продажі SSD Biwin CL100 у форматі карти пам'яті — швидкість читання до 3700 МБ/с за ціною $310 за 2 ТБ

Mini SSD CL100 / Biwin

Biwin представила свій компактний Mini SSD як окремий продукт для користувачів — щоправда, поки лише в Китаї. Перший короткий анонс з’явився близько чотирьох місяців тому, але тоді компанія не назвала модель офіційно. На початку грудня на JD.com та офіційному сайті виробника з’явилися повноцінні сторінки товару, які підтверджують вихід моделі під назвою CL100.

Biwin позиціює CL100 Mini SSD як “високопродуктивне надкомпактне сховище”. Габарити становлять всього 15,0×17,0×1,4 мм — це фактично рівень монети або приблизно розмір картки microSD. Новий формат уже підтримують портативні ігрові консолі GPD Win 5 (з потужним процесором AMD Strix Halo) і OneXPlayer Super X. Виробники цих пристроїв називають стандарт слота “1517”. Такий модуль виглядає як універсальне рішення для надтонких ноутбуків, міні-ПК і портативних ігрових систем, де кожен міліметр простору на вагу золота.

Biwin робить акцент на технічному новаторстві: CL100 використовує передове LGA-пакування, у якому контролер і флеш-пам’ять інтегровані в один надщільний модуль. Офіційні матеріали обіцяють швидкість читання до 3700 МБ/с і швидкість запису до 3400 МБ/с. Це показники рівня повноформатних NVMe-накопичувачів. На JD.com зазначені три варіанти місткості й ціни: 512 ГБ коштують 599 юанів ($85), версія на 1 ТБ — 1099 юанів ($156), а топовий варіант на 2 ТБ — 2199 юанів ($311).

Ширший реліз виглядає лише питанням часу, але покупцям за межами Китаю доведеться докупити окремий рідер Mini SSD Reader RD510, щоб працювати з цим крихітним накопичувачем у режимі “під’єднав і користуєшся”. Якщо ж виробники ноутбуків і міні-ПК підхоплять стандарт “1517”, користувачі отримають інтегроване суперкомпактне, швидке та зручне оновлення сховища — без жертв у продуктивності.

Джерело: techpowerup