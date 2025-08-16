Крихітний, як microSD, швидкий, як M.2: у Китаї представили Mini SSD 1517

15×17 мм і 2 ТБ пам’яті: новий Mini SSD обганяє microSD Express у 3 рази

Сучасні карти пам’яті microSD крихітні, але досить повільні. Накопичувачі M.2 у ПК блискавично швидкі, проте більші й повністю закриті всередині корпусу. Тепер у Китаї з’явився новий тип SSD, який може поєднати переваги обох типів накопичувачів і вже готовий дебютувати у портативних ігрових консолях.

Китайський виробник пам’яті Biwin називає такий накопичувач Mini SSD, хоча інший виробник використовує назву 1517. Розміри цього пристрою становлять всього 15×17×1,4 мм (звідси й назва 1517) — він менший за монету та лише трохи більший за картку microSD. Для порівняння, карта Micro-SIM має розміри 12×15 мм, Nano-SIM 8,8×12,3 мм, а MicroSD 11x15x1 мм.

Попри такі компактні габарити, накопичувач забезпечує максимальну швидкість послідовного читання до 3700 МБ/с та швидкість запису до 3400 МБ/с через інтерфейс PCIe 4.0 x2. Він доступний у версіях місткістю 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ.

Для порівняння: стандарт microSD Express підтримує швидкість максимум 985 МБ/с, тоді як повнорозмірні карти SD Express можуть досягати теоретичних 3940 МБ/с — трохи більше, ніж у 1517, але при цьому вони більш ніж утричі більші за Mini SSD.

Портативна ігрова консоль Nintendo Switch 2 стала першою, що підтримує стандарт microSD Express. Карти для неї швидко розкупили після анонсу. Тепер логічно, що портативні ігрові консолі — одні з перших, хто почав тестувати Mini SSD.

Компанія GPD показала слот під карту 1517 у своїй портативній консолі Win 5 з потужним процесором AMD Strix Halo. Формат завантаження SSD тут схожий на лоток SIM-карти в смартфонах. Очікується, що майбутня OneXPlayer Super X отримає аналогічний роз’єм, що значно спростить розширення швидкої пам’яті на компактних пристроях.

Biwin заявляє, що Mini SSD можна використовувати не лише в ігрових приставках, а й у ноутбуках, смартфонах, планшетах, камерах та інших пристроях зі слотом для карток. Пристрій має ступінь захисту IP68, що робить його цікавим варіантом для флагманських смартфонів і екшн-камер.

Водночас 1517 поки що не є офіційним стандартом JEDEC, тому поки невідомо, чи отримає він глобальне поширення та підтримку у великої кількості виробників.

Поки що офіційної інформації про ціну Mini SSD і сумісних рідерів немає. Але зважаючи на компактність, швидкодію і можливість встановлення у безліч пристроїв, ці накопичувачі можуть стати новим трендом у портативному геймінгу та мобільній електроніці.

Джерело: tomshardware