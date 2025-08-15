banner
Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають

ПК-корпус Computer-2 / Teenage Engineering

Корпус Computer-2 від Teenage Engineering схожий на пластикову каністру чи коробку для їжі, але в нього є вирішальна перевага перед цими предметами — він безплатний.

Компанія з дизайну електроніки прагне привернути увагу на ринку комп’ютерних корпусів. Саме з цією метою вона пропонує компактний та недорогий у виготовленні корпус власної розробки абсолютно безплатно. Як зазначає Tom’s Hardware, “запаси Computer-2 майже миттєво випарувалися”.

Кейс цікавої конструкції не можна просто так взяти та надрукувати на 3D-принтері. Teenage Engineering не надає для цього файлів, на сайті доступна лише інструкція зі збирання аж з 18 кроків. Процес схожий на складання виробу з картону, проте виріб пластиковий. Крім власне кейса, корпус комплектується 80-мм вентилятором.

Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбираютьTeenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбираютьTeenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають

Computer-2 обмежений у внутрішньому просторі, тож потребує використання низькопрофільного кулера процесора, материнської плати mini-ITX. Він позбавлений можливості розміщення додаткових роз’ємів — користуватися можна лише наявними на материнці чи відеокарті. Остання має бути завдовжки не більше 180 мм, до двох слотів заввишки. У корпусі є місце лише для блока живлення SFX. Загалом корпус підтримує стандарт SFF для компактних ПК, запропонований NVIDIA.

Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають
Початок та кінець схеми збирання Computer-2 / Teenage Engineering

Цікавість викликає цифра 2 у назві. Дійсно, у 2021 році був створений перший варіант, Computer-1. Корпус вкладався з пласких деталей для збирання, але його потрібно було купляти за гроші — від $99 до $149 залежно від обраних матеріалів. Попри це, він також був швидко розкуплений.

Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають
Корпус Computer-1 / Teenage Engineering

Computer-2 все ще можна отримати (на жаль, не в Україні). Для цього потрібно підписатися на повідомлення про наявність нових партій та встигнути зробити замовлення, коли кейси будуть у наявності.

