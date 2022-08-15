Китай змусив технологічних велетнів країни поділитися подробицями своїх комерційних алгоритмів з Адміністрацією кіберпростору

У межах посилення нагляду над внутрішнім інтернет-сектором китайські технологічні велетні розкрили подробиці своїх алгоритмів Адміністрації кіберпростору Китаю – органу, що відповідає за безпеку даних та цензуру.

У п’ятницю регулятор опублікував список із тридцяти алгоритмів від компаній, включно з Alibaba та Tencent, разом із коротким описом їхнього призначення. Це сталося після того, як у березні Китай ухвалив закон, що регулює використання алгоритмів рекомендацій технологічними фірмами. Правила включають можливість користувача відмовитися від алгоритмів рекомендацій, а також вимога до компаній отримувати ліцензію на надання послуг новин.

Комерційні алгоритми – секрет успіху технологічних компаній. Їх можна використовувати для націлювання користувачів на продукти чи контент на основі інформації про покупця. Протягом останніх двох років Пекін посилив регулювання технологічного сектора в різних галузях, від захисту даних до антимонопольного законодавства, намагаючись приборкати міць технологічних велетнів країни.

З опублікованих коротких описів не зрозуміло, наскільки глибоко китайська держава змогла проникнути у технічні подробиці алгоритмів компаній. Ніхто з них поки що не прокоментував цього. Дії Китаю щодо створення системи реєстрації алгоритмів безпрецедентні та можуть спонукати США з Євросоюзом до впровадження аналогічних законів.

Джерело: CNBC