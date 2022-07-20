Завод Tesla у Фрімонті випустив двомільйонний електромобіль, а загальний обсяг продажів сягнув майже 3 млн

Tesla відзначилася черговим вагомим досягненням — на головному заводі у Фрімонті (округ Аламіда, штат Каліфорнія) з конвеєра зійшов двомільйонний за рахунком електромобіль компанії. На важливу віху у розвитку бізнесу звернув увагу співзасновник та CEO Tesla Ілон Маск, привітавши команду з цим досягненням.

To think that Fremont was just a derelict building & Giga Nevada was just rocks & bushes when started! California used to have a dozen car factories. NUMMI was last to close. Now, Tesla Fremont is the biggest car factory in North America! — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Ясна річ, що це сталося не без допомоги іншого заводу, Gigafactory 1 у Неваді — спільного підприємства Tesla та Panasonic, де виробляються двигуни та батареї для американських Model 3 і Model Y. Щоб досягти такого результату, знадобилося понад 10 років — у 2010 році Tesla викупила підприємство (NUMMI) у General Motors та Toyota за $50 млн. Щодо Gigafactory 1, то батарейна фабрика, співвласницею якої є Panasonic, запрацювала у 2017 році. І шлях до двомільйонного електромобіля, як відомо, видався надзвичайно тернистим. Мабуть, найважчим періодом в історії Tesla варто вважати «виробниче пекло» з Model 3 у 2017 році, коли компанія була за крок від банкрутства, а Ілон Маск серйозно обдумував продаж бізнесу Apple. Це все залишилося позаду і про ті темні часи в історії Tesla зараз вже ніхто не згадує.

Раніше цього року завод Tesla у Фрімонті став найпродуктивнішим на території США, а минулого місяця стало відомо, що Tesla тепер виробляє більше автомобілів на цьому заводі, ніж коли ним керували GM і Toyota. В одному з твітів Ілон Маск принагідно покепкував з GM, яка збирається випускати електрокросовер Chevy Blazer EV 2024 у Мексиці, та назвав автомобілі Tesla «найбільш американськими» з точки зору локалізації виробництва (до речі, це підтверджується і незалежними оцінками)

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Teslas are the most made-in-USA vehicles — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Позначку у перший мільйон Tesla подолала у березні 2020 року, у квітні 2021 року вийшла на півтора мільйона, а у вересні 2021 року перестрибнула планку у 2 мільйони проданих авто. Важливо зазначити, що станом на 30 червня 2022 року загальні продажі електромобілів Tesla сягнули майже 3 млн (якщо точніше, 2 899 877 одиниць).

Tesla була заснована у 2003 році, але свій перший автомобіль компанія випустила тільки у 2008 році (детальніше про історію Tesla — в окремому матеріалі).

У березні-квітні Tesla з інтервалом у два тижні відкрила два нові заводи — перший європейський Giga Berlin-Brandenburg та ще один в США Giga Texas. На обох вже почалось серійне виробництво компактного кросовера Model Y, і зараз автовиробник поступово нарощує темпи виробництва. Причому Giga Texas вже випускає Model Y з новою оптимізованою конструкцією та елементами 4680 власної розробки (акумуляторний блок виступає частиною конструкції кузова, що з’єднує передню та задню частини днища).

Під час конференц-дзвінка з інвесторами за підсумками першого кварталу, коли Tesla вперше отримала понад $3 млрд чистого прибутку, CEO Ілон Маск висловив сподівання, що Tesla відвантажить клієнтам 1,5 млн машин за підсумками 2022 року. Це збігається з попередніми оцінками галузевих спостерігачів. Цікаво, чи вдасться Tesla надолужити втрачене через зупинку заводу в Шанхаї на початку року та подолати теперішні складнощі Наразі Tesla, як і інші світові бренди, відчуває значний інфляційний тиск у сфері сировини та логістики, що негативно впливає на цінову політику. Водночас на тлі наближення глобальної рецесії через війну в Україні Tesla, як і інші великі IT-компанії, сповільнює наймання персоналу та скорочує окремі команди, щоб врешті досягнути цілі. До кінця місяця Tesla опублікує повний фінансовий звіт за другий квартал і, ймовірно, розповість більше про найближчі плани.