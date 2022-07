Завод Tesla у Фрімонті випустив двомільйонний електромобіль, а загальний обсяг продажів сягнув майже 3 млн

Tesla відзначилася черговим вагомим досягненням — на головному заводі у Фрімонті (округ Аламіда, штат Каліфорнія) з конвеєра зійшов двомільйонний за рахунком електромобіль компанії. На важливу віху у розвитку бізнесу звернув увагу співзасновник та CEO Tesla Ілон Маск, привітавши команду з цим досягненням.

To think that Fremont was just a derelict building & Giga Nevada was just rocks & bushes when started!

California used to have a dozen car factories. NUMMI was last to close. Now, Tesla Fremont is the biggest car factory in North America!

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022