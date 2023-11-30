Триває новий конкурс для авторів ІТС – даруємо топову комп’ютерну периферію!

Доброго дня всім читачам ІТС!

Хочу нагадати, що триває новий конкурс від ІТС і ви встигнете залучитися ще до першого етапу на цьому тижні.

Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.

Рекомендовані теми на перший тиждень (але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):

«Сталкер 2 – чого ми чекаємо від гри, які взагалі ваші думки навколо того, що відбувається зі студією», спогади про Сталкер 1, і GSC.

«Мій досвід вибору та носіння навушників — поради іншим».

«Революція Семена Альтмана. Хто мав рацію – Сем, або правління (вже минуле)? Як на вашу думку ШІ впливає та вплине в майбутньому на наше життя? Як взагалі буде розвиватися?»

«Провал Marvel. Чому колись найпопулярніша світова франшиза втрачає популярність? Давайте згадаємо за що ми любили перших супергероїв, та поговоримо про те, що з ними сталося зараз»

Переможці стартового етапу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

Ще раз закцентую на тому, що не обов’язково писати «лонгріди». Важливіше «як» і «про що», ніж «скільки» 🙂

Також ми відкриті до будь-яких пропозицій і ідей щодо майбутніх тем.

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.

З нетерпінням чекаємо на ваші статті!

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