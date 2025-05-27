«Це було не важко»: Кріс Маккуорі каже, що основний сюжет для «Топ Ґан 3» вже готовий

Paramount

Остання спільна робота Тома Круза і Кріса Маккуорі «Місія неможлива 8» щойно дебютувала в кінотеатрах, але дует вже активно розробляє новий проєкт — триквел авіаційної військової драми «Топ Ґан», яка стартувала у 1986 році з фільму Тоні Скотта.

Фактично, між створенням оригінального фільму та виходом його продовження «Топ Ґан: Меверік» минуло майже 40 років, однак для триквелу знадобиться суттєво менше часу. Згідно з Маккуорі, який виступає співавтором третьої стрічки з Ереном Крюгером, основний сюжет до неї вже готовий.

«Ідея вже на столі, я її розгадав», — заявив Маккуорі у подкасті Happy Sad Confused. «Це гарна відправна точка. Ти заходиш у кімнату і кажеш: “Так, що ж нам робити?”. Ерен щось пропонує, а я думаю: “Хм, а чому власне ні?”. Потім ми ще поговорили про це. Структура вже є, тому розібратися було не важко».

«Топ Ґан: Меверік» став одним із найбільших касових хітів 2022 року і заробив для Paramount шалені $1,4 млрд. Круз повернувся у фільмі до ролі Маверіка, а Майлз Теллер з’явився як Бредлі «Рустер» Бредшоу. Утім мало хто з зірок отримав більше користі від фільму, ніж Глен Пауелл, якому роль Хенгмена допомогла отримати роботу в майбутніх бойовиках і проторувала шлях до звання майбутньої зірки Голлівуду. Тріо, очікувано, з’явиться в триквелі.

«Топ Ґан 3» ще не має офіційної дати релізу, але зважаючи на те, що сценарій у розробці, оголошення можуть зробити у найближчі місяці. Попередньо розраховуємо на 2027 рік.

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Невідомо, чи візьме на себе Маккуорі режисерську роль, оскільки керівник «Меверіка» Джозеф Косинські так само залучений до проєкту — можливо, триквел отримає режисерський дует.

«Я абсолютно не думав про це, зовсім не думав… Однак я багато досліджував, як зняти фільм за мотивами Тоні Скотта», — сказав Маккуорі у відповідь на запитання про потенційну режисуру.

Нагадаємо, що у травні Том Круз заявив, що активно працює не лише над «Топ Ґан 3», але й над продовженням свого трилера про перегони 1990 року «Дні грому».

«Ми обговорюємо багато різних історій», — сказав Круз. «Мені знадобилося 35 років, щоб осмислити “Топ Ґан: Меверік”. Зараз в нас на думці “Дні грому 2” та “Toп Ґан 3″».

Джерело: Collider, Deadline, Variety