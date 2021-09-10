«Пиратскую» версию автопилота Tesla FSD испытали в центре Киева





«Пиратские» версии ПО Tesla Full Self-Driving (FSD) уже некоторое время распространяются по сети и хакерским сообществам. Авторы YouTube-канала Doctor Elon протестировали электромобиль Tesla со «взломанным» ПО FSD версии 8.2 и американской навигацией в центре Киева, обратив внимание нескольких крупных западных сайтов, включая Electrek и The Verge, и даже самого Илона Маска (он в твиттере отреагировал лайком на публикацию Teslarati).

Собственно, вот самое видео поездки на Tesla с бета-версией FSD 8.2 маршрутом от красного корпуса института Шевченко на улице Владимирской до Львовской площади:

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Практически весь маршрут Tesla преодолела самостоятельно, несмотря на отсутствие разметки в нескольких участках. Водитель лишь единожды за всю дорогу вмешался, чтобы замедлиться перед «лежачим полицейским». В поездке система корректно распознавала сигналы светофора и дорожную разметку, а также безопасно выполняла повороты на перекрестках и маневры, учитывая встречный и попутный транспорт. Само собой, не обошлось без нескольких неуверенных маневров в стиле неопытного водителя, который только учится, но в целом ничего критического. Основными проблемы были связаны с украинскими реалиями — отсутствием разметки (машине сложно выбрать правильную полосу и она держится ближе к центру) и знаками (система распознавала не все знаки из-за различий с американскими стандартами и особенностями их расположения). Здесь можно упомянуть, что тестирование проходило в ночное время при минимальном трафике (как здесь не вспомнить о безуспешных попытках Tesla Autopilot справиться с вьетнамским трафиком), но, справедливости ради, речь идет о сырой бета-версии ПО (да еще и не самой новой), предназначенной для рынка США.

Full Self-Driving

Full Self-Driving (FSD) — улучшенная версия Autopilot с расширенным пакетом возможностей, включая функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control и Navigate on Autopilot. FSD позиционируется как будущий полноценный автопилот для автомобилей Tesla (с 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются необходимым для функционирования системы оборудованием).

С октября 2020 года Tesla тестирует обновление FSD, призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную полную автономность, с ограниченным числом участников и только в США. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестировщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. 10 июля Tesla выпустила в США бета-версию следующего крупного обновления Tesla FSD v9 с новым пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями, а в прошлом месяце вышла версия FSD v9.2.

Сейчас Tesla готовится к выпуску следующего крупного обновления Tesla FSD v10, которое Илон Маск назвал «взрывом мозга». Впрочем, то же самое он говорил и о FSD v9. Релиз FSD v10 запланирован на 10 сентября, но публичная бета станет доступна только через две недели. Одновременно Tesla готовится к расширению доступности FSD. Ранее глава Tesla выразил надежду, что уже этим летом FSD станет доступным в Европе, но пока этого не произошло.

В мае Tesla анонсировала переход к модели Tesla Vision, подразумевающей полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер, а в июле запустила подписку Full Self Driving, которая обеспечивает доступ к расширенным возможностям Autopilot за $199 в месяц вместо разовой платы в $10 000. На недавней презентации Tesla представила новый чип D1 производительностью 362 Тфлопс, который ляжет в основу суперкомпьютера Dojo экзафлопсного класса. Он будет обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей Tesla, и эффективнее обучать машины.