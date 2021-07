«Безумно быстрая и качество сборки лучше, чем когда-либо, но этот штурвал...» — Маркес Браунли поделился впечатлениями от Tesla Model S Plaid

Популярный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) поделился впечатлениями от новейшей Tesla Model S Plaid, которая поступила в продажу в начале месяца. Если вкратце, он остался под большим впечатлением от самого быстрого серийного автомобиля в мире. Единственное, что блогеру не понравилось, — это нашумевший U-образный штурвал вместо традиционного руля.

Маркес Браунли получил Tesla Model S Plaid в прошлую пятницу и покатался на ней несколько дней. Он назвал автомобиль «потрясающим» и в первую очередь выделил динамические характеристики автомобиля. По сравнению c предыдущей Tesla Model S Raven особенно сильно сократилось время разгона с 60 миль в час (96,56 км/ч) до 130 миль в час (209,21 км/ч) — почти вдвое, с 9,4 сек до 4,71 сек. По словам блогера, в отличие от рекордного времени разгона с 0 до 60 миль в час (1,99 с) и прохождения отрезка в четверть мили (9,23 с), это именно то, что имеет практическую пользу и ощущается особенно сильно.

Второй момент, который выделил Маркес Браунли — качество сборки и материалов внутренней отделки. По словам блогера, в Model S Plaid планка качества была поднята на уровень выше и оно лучше, чем когда-либо. Этот момент блогер назвал самым недооцененным (туше, Ford).

Tesla известна своим оригинальным минималистическим подходом к оформлению интерьера своих авто и в Model S Plaid производитель остался верен своим идеалам. Браунли сказал, что ему такой минимализм очень даже по душе. Единственное, что смутило блогера — «опасная» щель на стыке центрального тоннеля, которая коварно всасывает документы.

Особое внимание блогер уделил дисплеям — он похвалил новый основной 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200х1300 пикселей и переработанный интерфейс MCU, отвечающей за управление всеми системами автомобиля. В то же время вспомогательный экран диагональю 8 дюймов для пассажиров на заднем сиденье он назвал перехваленным. По словам блогера, он удобно позволяет управлять климат-контролем, но слишком мал для игр и браузинга. К тому же, расположен слишком далеко от заднего ряда пассажирских сидений.

Самым спорным новшеством Маркес Браунли назвал U-образный штурвал (как у гоночных болидов Формулы-1) с сенсорными кнопками, который заменил традиционное рулевое колесо. На видео блогер говорит, что как много положительных отзывов, так и негативных. Положительный момент — руль больше не перекрывает панель приборов. Но, по словам Браунли, привыкнуть к штурвалу очень тяжело.

На момент записи ролика блогер проехал на автомобиле 850 миль в смешанном режиме, но так и не смог полностью адаптироваться. И дело не только в привычке и мышечной памяти. Блогер назвал ошибочным решение с сенсорными переключателями вместо физических кнопок. Нередко при оборотах штурвала происходят случайные нажатия, активирующие поворотники и дворники. Также блогер назвал не самым удачным решением отказ от переключателя режимов езды PRND. Кроме автоматической системы AutoShift, которая сейчас находится в бете и работает только при выезде с парковки, производитель предлагает еще два варианта переключения режимов езды — посредством ползунка в левой части главного экрана и с помощью кнопок под панелью беспроводной зарядки гаджетов. И оба имеют свои недостатки. В первом случае обзор перекрывает штурвал, а во втором — кнопки расположены на расстоянии (к ним нужно тянуться и отвлекаться от дороги) и их отзывчивость оставляет желать лучшего.

Глава Tesla Илон Маск назвал обзор Маркеса Браунли «отличным», а критику — «справедливой». Он повторил свое заявление с презентации, что в целом с интерфейсами, ручной ввод подвержен ошибкам», и пообещал с каждым обновлением «чутье» автомобиля будет становится все острее. Система будет способна предугадывать действия и все делать самостоятельно без помощи водителя. Более того, в будущем автомобили Tesla смогут распознавать случайные нажатия и игнорировать их.

Good review & fair critique.

In general with interfaces, all input is error. With each software update, the car’s intuition will get better. You will need to press buttons less & less & it will know when to ignore accidental button presses.

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021