Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша

Mercedes-Benz та Factorial анонсували нову твердотілу батарею для електромобілів. Нагадаємо, у 2022 році Mercedes, Hyundai та Stellantis інвестували в Factorial $200 млн, що забезпечило Mercedes провідну позицію в цій технології.
Нова батарея базується на платформі FEST (Factorial Electrolyte System Technology) – власній технології виробництва твердотілих комірок. Перші зразки були доставлені Mercedes цього літа.
Нова архітектура батарей покращує запас ходу на 80%, зменшує вагу на 40% і розмір на 33% порівняно з поточною технологією створення акумуляторів. Вона також безпечніша. Електроліти працюють при температурі понад 90°C, що може усунути потребу в системах охолодження.
Нова батарея обіцяє енергетичну щільність 450 Вт·год/кг, що значно перевищує 300 Вт·год/кг у інших виробників. Mercedes-Benz вважає, що вона зможе забезпечити запас ходу електромобілів понад 966 км на одному заряді.
Твердотілі батареї стали популярною темою. Китайські компанії вже представили свої концепти, а MG планує випустити свою технологію у 2025 році. Toyota також оголосила про розробку твердотілих батарей. На фоні анонсів інших виробників технологія Factorial виглядає досить конкурентоспроможною.
Проте, перші моделі від Mercedes і Factorial очікуються на ринку до кінця цього десятиліття.
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Джерело: arenaev
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