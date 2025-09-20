Твердотілі батареї з енергоємністю 400-500 Вт•год/кг: Farasis запустить виробництво вже цього року

Твердотілі батареї в Mercedes

Твердотілі акумулятори для електромобілів наближаються до масового використання, стверджує Farasis Energy, у яку інвестував Mercedes. Під час недавньої зустрічі з інвесторами компанія оголосила, що почне постачати такі батареї вже наприкінці 2025 року.

Твердотілі батареї Farasis Energy

Ця нова технологія обіцяє збільшити запас ходу електромобілів, пришвидшити заряджання й продовжити термін служби акумуляторів. Farasis Energy підтвердила, що її твердотілі батареї на основі сульфідів переходять у стадію пілотного виробництва та підготовки до постачань. Для цього будується пілотна виробнича лінія потужністю 0,2 ГВт·год, а перші партії клієнти отримають наприкінці 2025 року.

Farasis використовує катод із високим вмістом нікелю та анод із високим вмістом кремнію. Заявлений показник питомої енергії становить 400–500 Вт·год/кг — це значно вище, ніж у більшості сучасних літій-іонних акумуляторів.

Компанія повідомила, що дослідження й розробка просуваються без затримок. Спочатку постачання будуть у невеликих обсягах для вибраних клієнтів.

Ба більше, друге покоління сульфідних твердотілих батарей з енергоємністю 500 Вт·год/кг вже виходить за межі стадії розробки, а запуск очікується у 2026 році. А у 2027 році планують представити третє покоління, яке перевищить рівень у 500 Вт·год/кг — це один із найвищих показників, що коли-небудь заявляли для електромобільних батарей.

У звіті зазначено, що напівтвердотілі батареї коштують лише на 5–10% дорожче, ніж звичайні рідкісні акумулятори. Водночас Farasis очікує значного зростання відвантажень таких батарей уже наступного року.

Нові клієнти й нові напрями

У 2025 році Farasis Energy повідомила, що отримала нових клієнтів: XPeng, GAC Group, а також великого національного виробника комерційних електричних транспортних засобів. Вони закуповуватимуть ключові продукти компанії — батареї SPS (Super Pouch Solution) та напівтвердотілі акумулятори.

Farasis також планує вихід на закордонні ринки й у нові сегменти, зокрема у сферу людиноподібних роботів. Твердотілі батареї вже тестуються у таких роботах, і компанія відправила зразки провідним виробникам цього напряму.

Твердотілі батареї в Mercedes

Ще у 2020 році Mercedes-Benz придбала частку у Farasis Energy, щоб забезпечити власне виробництво акумуляторів для майбутніх електромобілів.

Минулого тижня, ще до анонсу Farasis Energy, Mercedes заявила про випробування версії EQS з твердотілими батареями. Автомобіль проїхав від Штутгарта (Німеччина) до Мальме (Швеція) —1205 км. При цьому запас ходу ще залишався — близько 137 км. Для цього проєкту акумуляторні елементи постачала американська Factorial Energy.

Технічний директор Mercedes Маркус Шефер назвав твердотілі батареї “справжнім проривом” для електромобілів і підкреслив, що нова технологія показує результат не лише у лабораторії, а й на реальних дорогах.

До речі, нещодавно представник MG заявив, що модель MG4 стане першим глобальним масовим електромобілем із напівтвердотілою батареєю. Авто ціною від $11 тис. до $16,5 тис. зможе подолати до 537 км завдяки батареї нового покоління.

Farasis Energy, Mercedes-Benz і Factorial Energy — лише частина компаній, які ведуть гонку за “святим Граалем” електромобільних акумуляторів. Toyota, Volkswagen, Stellantis і Honda також планують запустити твердотілі батареї до кінця десятиліття. А китайські гіганти BYD і CATL націлюються приблизно на 2027 рік. Penghui Energy планує розпочати невелику пілотну дослідницьку програму та дрібносерійне виробництво у 2025 році, а повномасштабне виробництво запрацює у 2026 році.

Джерело: electrek