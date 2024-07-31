У «Гладіаторі 2» Рідлі Скотт обіцяє «найбільшу битву, яку коли-небудь робив»

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На початку «Гладіатора 2» режисер Рідлі Скотт обіцяє найбільшу у своїй кар’єрі битву, яка перевершить батальні сцени в усіх його стрічках.

Рідлі Скотт продемонстрував кілька епічних бойових сцен у своїх фільмах, від битви під Кераком у «Царстві небесному» (2005) до битви під Аустерліцом у «Наполеоні» (2023). Але, за словами легендарного режисера, майбутній сиквел «Гладіатора» отримає найбільшу.

«Ми починаємо фільм із, мабуть, найбільшого бою, який я коли-небудь робив. Мабуть, більший за будь-що в «Наполеоні», — сказав Скотт в нещодавньому інтерв’ю.

У «Гладіаторі 2» Пол Мескаль грає Луція, сина Луцілли (Конні Нільсен) та племінника Коммода, антагоніста оригінального фільму, якого грав Хоакін Фенікс. Події розгортаються через роки після першого «Гладіатора». Сиквел розповідає про те, як дорослий Луцій живе у північноафриканському регіоні Нумідія, куди його відправила мати в дитинстві. Події повертають Луція до Риму як гладіатора, де він наживає нових ворогів та возз’єднується зі своєю матір’ю.

Хоча Скотт не розповів багато про битву, він все ж отримав у «Гладіаторі 2» омріяну роками сцену з носорогом:

«Комп’ютеризація та штучний інтелект — ви повинні прийняти це. Я можу змусити комп’ютер зчитувати кожну молекулу та зморшку на носорозі, а потім вирізати його на товстому шматку пластику, абсолютно як тіло носорога».

Нагадаємо, вийшов офіційний український трейлер фільму «Гладіатор 2», а з ним оголосили й дату релізу в Україні — 14 листопада.

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Джерело: Empire

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