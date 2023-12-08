У Linux з’явиться власний «синій екран смерті», як у Windows

Linux отримує власну версію «синього екрану смерті» (BSOD). Остання версія systemd для Linux включає службу systemd-bsod, яка здатна генерувати повноекранне повідомлення про помилку в дистрибутивах Linux.

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Подібно до того, як «Синій екран смерті» виник у Windows, версія у Linux використовуватиметься як екстрений інструмент для реєстрації помилок. Якщо система Linux не завантажується, вона генерує повноекранне повідомлення з QR-кодом, щоб отримати додаткову інформацію про причину проблеми із завантаженням. Ця функція була додана в рамках проекту Outreachy.

Функція systemd-bsod все ще є експериментальною, і в журналі змін GitHub зазначається, що вона все ще може бути змінена. Водночас systemd є основною частиною більшості дистрибутивів Linux, включаючи Ubuntu, Fedora, Debian та Red Hat. Тому цілком ймовірно, що ця функція BSOD з’явиться у багатьох дистрибутивах Linux протягом 2024 року.

Джерело: The Verge