У Snapdragon 8 Gen 4 Qualcomm відмовиться від ядер ARM на користь власного дизайну Oryon – витік

Згідно з інформацією Wccftech, процесор Snapdragon 8 Gen 3 стане останнім чипом Qualcomm для смартфонів з дизайном ядер від ARM. На зміну їм прийде власна розробка компанії, ядра Oryon. Інформатор також згадав конфігурацію процесора Snapdragon 8 Gen 4: 2 високопродуктивних ядра та 6 енергоефективних.

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Змагаючись з Apple, Qualcomm пропонує таку ж кількість ядер, але при цьому лише два з них є високопродуктивними. Цього цілком може вистачити для конкуренції – наявність кількох ефективних ядер може дати відмінну багатоядерну продуктивність у поєднанні з потужною одноядерною. Згідно з повідомленням інсайдера, ранні тести дійсно демонструють перевагу Snapdragon 8 Gen 4 над Apple M2. Техпроцес TSMC N3E допомагає досягти вищих тактових частот.

Також передбачається, що Snapdragon 8 Gen 4 матиме підтримку пам’яті LPDDR6, з більшою пропускною здатністю з меншим споживанням енергії. Так чи інакше, але компанія ще не випустила Snapdragon 8 Gen 3 і говорити про характеристики Gen 4 дещо передчасно – вони можуть змінитися.