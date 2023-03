Qualcomm vs ARM та Apple: Snapdragon 8 Gen 3 з частотою до 3,7 ГГц, Snapdragon 8 Gen 4 отримає ядра Nuvia і буде швидшим за Apple M2 – витік

У сучасних обставинах перед Qualcomm стоїть два завдання: конкурувати на рівних з Apple M2 та узгодити власні розробки з новою ліцензійною політикою ARM, яка передбачає суттєве обмеження можливостей та здорожчання. Як свідчать витоки, опубліковані наприкінці березня, перша мета є досяжною, а друга може постати перед юридичними труднощами. Інсайдерам стали відомі попередні характеристики одразу двох поколінь топових процесорів Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 та 8 Gen 4.

Система на чипі Snapdragon 8 Gen 3 вироблятиметься по 4 нм техпроцесу TSMC. Актуальний витік даних спростовує більш ранні чутки – процесор отримає конфігурацію 1+2+3+2, де лише два ядра не є високопродуктивними. Він використовуватиме переваги ще не анонсованих ядер ARM під кодовими назвами Hayes та Hunter. За даними Kuba Wojciechowski, які він викладає у довгій гілці Twitter, чип проходить під номером SM8650, використовуються також кодові назви Lanai та Pineapple.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023