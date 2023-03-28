Qualcomm vs ARM та Apple: Snapdragon 8 Gen 3 з частотою до 3,7 ГГц, Snapdragon 8 Gen 4 отримає ядра Nuvia і буде швидшим за Apple M2 – витік

У сучасних обставинах перед Qualcomm стоїть два завдання: конкурувати на рівних з Apple M2 та узгодити власні розробки з новою ліцензійною політикою ARM, яка передбачає суттєве обмеження можливостей та здорожчання. Як свідчать витоки, опубліковані наприкінці березня, перша мета є досяжною, а друга може постати перед юридичними труднощами. Інсайдерам стали відомі попередні характеристики одразу двох поколінь топових процесорів Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 та 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 3 – Cortex-X4 до 3,7 ГГц, Cortex-A7xx Titanium, збільшення частки продуктивних ядер, лише 64-біт

Система на чипі Snapdragon 8 Gen 3 вироблятиметься по 4 нм техпроцесу TSMC. Актуальний витік даних спростовує більш ранні чутки – процесор отримає конфігурацію 1+2+3+2, де лише два ядра не є високопродуктивними. Він використовуватиме переваги ще не анонсованих ядер ARM під кодовими назвами Hayes та Hunter. За даними Kuba Wojciechowski, які він викладає у довгій гілці Twitter, чип проходить під номером SM8650, використовуються також кодові назви Lanai та Pineapple.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

Вперше у конфігурації беруть участь ядра з позначками Titanium та Gold+. Останнє, ймовірно, означає використання ядра Cortex-X4 з максимально можливою частотою 3,70 ГГц (втім, за чутками, високі частоти можуть бути зарезервовані для чипів смартфонів Samsung Galaxy S24, що виходять наступного року). Конфігурація кластера має такий вигляд:

1 ядро ​​Hunter Gold+ (ймовірно, Cortex-X4)

2 ядра Hunter Titanium (Cortex-A7xx)

3 ядра Hunter Gold (Cortex-A7xx)

2 ядра Hayes Silver (Cortex-A5xx)

Конфігурація Snapdragon 8 Gen 3 говорить про зміщення балансу від енергоефективності до багатоядерної продуктивності. Імовірно, ядра Titanium отримають вищу частоту та більше кешу. Можливо, Qualcomm незабаром оприлюднить інформацію про Hayes та Hunter, тоді конфігурація процесора стане більш зрозумілою. Поки що, за даними того ж джерела, відомо про відмову в них від підтримки 32-біт.

Оновиться й відеоприскорювач: Adreno 750, за різними даними, працюватиме на частоті 770 МГц або 1000 МГц (остання також може бути зарезервованою за Galaxy S24).

У наведеній досить високопродуктивній конфігурації найбільш насторожує можливе енергоспоживання та тепловиділення майбутнього процесора. Згідно з інсайдом, інженерний зразок процесора відчутно перевершує Apple A16 Bionic у тестах.

Snapdragon 8 Gen 4 – перше використання дизайну ядер Nuvia та техпроцесу TSMC N3E

Імовірно, Snapdragon 8 Gen 4 вийде 2024 року. Його важливі відмінності від усіх попередніх поколінь – ядра, що засновані на напрацюваннях придбаної Qualcomm Nuvia та техпроцес 3 нм. Обидва рішення мають значно підвищити як енергоефективність, так і продуктивність. Відповідно до витоку результатів тестів одразу двох майбутніх поколінь чипів у Geekbench 5 (їх проведення означає наявність інженерного зразка) Snapdragon 8 Gen 4 перевершує Apple M2 – очевидно, внаслідок ефективної багатоядерності.

SnapDragon 8 Gen 3

TSMC N4P

Geekbench 5

ST 1800

MT 6500 SnapDragon 8 Gen 4

TSMC N3E

Nuvia Phoenix I Core 2

Nuvia Phoneix M Core 6

Geekbench 5

ST 2070

MT 9100 — Revegnus (@Tech_Reve) March 25, 2023

Процесор Snapdragon 8 Gen 4 знаменує відмову Qualcomm від дизайну ядер ARM на користь розробок Nuvia, які, можливо, отримають назву Oryon. Цей крок покликаний позбавити усіх виробників портативних пристроїв від наслідків майбутніх змін ліцензійної політики ARM. Вона передбачає ліцензування дизайну ядер для кінцевих пристроїв (не для чипів, як було раніше) та обмеження компонування процесорів.

Відповідно до наведених даних, у складі Snapdragon 8 Gen 4 не буде такого «зоопарку» ядер, як у 8 Gen 3 – очікується всього два їхні типи:

2 продуктивних ядра Nuvia Phoenix

6 енергоефективних ядер Nuvia Phoenix M

Цікаво, що одноядерна перевага 8 Gen 4 не така вже й велика – всього 15% в порівнянні з попереднім, але ще не представленим 8 Gen 3. Його цілком може обійти за цим показником Apple A18 Bionic. При цьому мультипотоковий режим дає перевагу майже на третину – 9100 балів проти 6500. Це дозволяє говорити про конкуренцію з Apple M2.

Також Qualcomm розробляє 12-ядерну SoC Snapdragon 8cx Gen 4, відомості про яку з’явилися ще у січні. Процесор призначений для ноутбуків та підтримує пам’ять до 64GB LPDDR5X, Wi-Fi 7 і NVMe.

Нагадаємо, що Softbank подала до суду на Qualcomm через використання розробок Nuvia, яка нібито втратила право на ліцензійне використання архітектури ARM. Позов виглядає дивно, оскільки право використовувати архітектуру має сама Qualcomm, але про його відкликання, врегулювання чи розгляд поки не повідомлялося. Google також свого часу хотів придбати Nuvia, але не вийшло.

Джерело: Wccftech і ще Wccftech