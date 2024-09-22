«У втрачених землях» — перший погляд на екранізацію темного фентезі Джорджа Мартіна з «відьмою» Мілою Йовович

«У втрачених землях» знятий за однойменною розповіддю творця «Гри престолів» Джорджа Мартіна в жанрі темного фентезі.

«В центрі сюжету могутня відьма Еліс, яка разом зі своїм провідником Бойсом за наказом королеви відправляється у примарну пустелю Втрачених земель, де вступає в протистояння з демонами й людьми».

Роль Еліс взяла на себе Міла Йовович, яка возз’єднались на знімальному майданчику зі своїм чоловіком, режисером «Оселі зла» Полом Андерсоном, тоді як провідника відьми зіграє Дейв Батіста.

Сценарій до фільму «У втрачених землях» адаптували Константін Вернер та сам Андерсон. Режисер зазначає, що стрічка матиме «унікальний візуальний стиль та оповідь, з використанням передових технологій, які перенесуть історію на великий екран».

Очікується, що «У втрачених землях» дебютує в кінотеатрах у 2025 році.

Кінематографічний всесвіт Джорджа Мартіна чим далі, то стає все більшим (хоча «У втрачених землях» не належить до всесвіту хітової «Гри престолів»). Наразі у розробці наступні сезони «Дому дракона», завершені знімання «Лицаря сімох королівств», пишеться сценарій до серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна та повернено в роботу раніше скасований «10 000 кораблів».

Раніше письменник заявляв, що йому цьогоріч не вистачило часу на роботу над книгою «Вітри зими» (шостий роман серії «Пісня льоду й полум’я)» саме через надмірну залученість у телевізійні проєкти.

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Джерело: Deadline, Collider