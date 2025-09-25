Українці за рік купили біткоїнів майже на $1 млрд — шосте місце у світі

Україна посідає шосте місце у світі за рівнем впровадження криптовалют, поступаючись лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В’єтнаму, — про це повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку.

За індексом глобального впровадження криптовалют Chainalysis наша країна утримує перше місце у світі за рівнем криптоактивності у перерахунку на населення та входить до топ-8 загального рейтингу. Лише з липня 2023-го до липня 2024-го в Україну надійшло криптовалют на $106 млрд, з яких близько $882 млн українці витратили на купівлю біткоїнів, йдеться у звіті ЄБРР. Нинішнє зростання криптоактивності здебільшого пояснюється інституційними транзакціями в межах $1–10 млн та професійними операціями на суми від $10 000 до $1 млн.

Криптовалюта поступово стає частиною особистих інвестицій українців. Згідно з дослідженням Ipsos та WhiteBIT, 25% фінансово активних громадян уже інвестували у цифрові активи, ще 23% планують це зробити. Найчастіше криптовалюту українці використовують для трейдингу (57%), довгострокового зберігання (52%) та як інструмент захисту від інфляції (51%). Фактично майже кожен другий українець, який цікавиться інвестиціями, розглядає крипту як серйозний елемент свого портфеля.

Попри відсутність чіткої регуляції ринку, Україна демонструє один із найвищих у світі рівнів залучення до криптоекономіки — як серед професійних гравців, так і серед роздрібних інвесторів. З одного боку, така динаміка свідчить про зрілість інвесторів і готовність бізнесу до глобальних фінансових трендів. З іншого — відсутність чіткої регуляції створює ризики: від непередбачуваних податкових рішень до небезпеки для пересічних користувачів у разі шахрайських схем.

Втім, нещодавно Данило Гетьманцев, коментуючи майбутні зміни українского законодавства щодо криптовалют, наголосив, що платіжним засобом в Україні крипта не стане.

Джерело: NV.ua