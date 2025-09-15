Новини Крипто 15.09.2025 comment views icon

"Платіжним засобом не буде": Гетманцев анонсує зміни криптовалютного законопроєкту

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

"Платіжним засобом не буде": Гетманцев анонсує зміни криптовалютного законопроєкту

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев очікує безліч змін у другому читанні законопроєкту, але різко відкидає криптовалюти як платіжний засіб.

Наразі законопроєкт про статус криптовалют в Україні, котрий називають “легалізацією”, пройшов перше читання та чекає бурхливого обговорення у другому. Гетманцев в інтерв’ю “РБК-Україна” каже, що не наполягатиме ні на чому принципово, прагне отримати закон, котрий би працював та готовий прислухатися до критики. Проте є моменти, котрі у фінальний варіант точно не потраплять:

“Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро і долара. Це питання національної безпеки та суверенітету”, — каже народний депутат.

Ще одним жорстким пунктом, на якому наполягає голова комітету, є відсутність податкових пільг для крипти. Він каже, що це “єдине”, що точно залишиться, але видно, що це принаймні другий принциповий пункт.

“Напевно, це єдине, що я не готовий змінювати. Усе інше, якщо рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати”, — зазначив Гетманцев.

Для доопрацювання закону необхідні думки фахівців, але ВР стикається з їхньою нестачею. Данило Гетманцев “дуже” побоюється помилок у новій для регулювання сфері економіки. Він підкреслює навмисний неспішний характер розгляду, а отже не варто сподіватися на блискавичний результат. У словах про це депутат натякнув на деякі загадкові обставини, котрі стосуються долі самої Верховної Ради.

“Навіть якщо повноваження цієї каденції завершаться, перше читання вже проведено, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді”, — каже Гетманцев, бентежачи уяву.

Нагадаємо, 3 вересня ВР ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо обігу криптовалют в Україні. Попередньо, отримувачів доходу від продажу віртуальних активів очікують 18% ПДФО та 5% військового збору. Голова НБУ Андрій Пишний також підтвердив, що легалізація не означатиме їхнього використання як платіжного засобу, тож годі сподіватися на таку трансформацію законопроєкту.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Альтсезон нарешті розпочався?
SEC схвалить альткоїн-ETF вже восени
Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття
Вартість намайнених Бутаном біткоїнів сягнула 38% ВВП країни
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину
ВРУ підтримала легалізацію криптовалюти: перший рік 5% податку, далі — 23%
Наступного року JPMorgan дозволить кредити під заставу криптовалют
Спецоперація у Франції: 150 поліцейських та спецпризначенців проти озброєної банди криптовикрадачів
Токени World Liberty Financial стануть відкритими для торгівлі
Хакери зламали швейцарську криптоплатформу SwissBorg через API та викрали $41 млн
Каньє Вест запустив мемкоїн YZY, який за годину обвалився втричі
Понад 3,500 вебсайтів заразили прихованими майнерами Monero — хакери заробляли криптовалюту на відвідувачах
До кінця року біткоїн може досягти $126 тис., — звіт JPMorgan
Хакери вкрали у криптобіржі BigONE $27 млн
Крипторинок 2025 у 10 ключових трендах: дослідження Binance
Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг
Monobank попередив про можливі проблеми через P2P-угоди з криптовалютами
Call-центри з України вкрали 1,5 млн грн у громадян ЄС і відмивали гроші в крипті
Співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у обвалі стейблкоїна TerraUSD
Bybit та Mt. Gox відпочивають: виявлене найбільше в історії криптовалютне пограбування на $3,5 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати