"Платіжним засобом не буде": Гетманцев анонсує зміни криптовалютного законопроєкту

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев очікує безліч змін у другому читанні законопроєкту, але різко відкидає криптовалюти як платіжний засіб.

Наразі законопроєкт про статус криптовалют в Україні, котрий називають “легалізацією”, пройшов перше читання та чекає бурхливого обговорення у другому. Гетманцев в інтерв’ю “РБК-Україна” каже, що не наполягатиме ні на чому принципово, прагне отримати закон, котрий би працював та готовий прислухатися до критики. Проте є моменти, котрі у фінальний варіант точно не потраплять:

“Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро і долара. Це питання національної безпеки та суверенітету”, — каже народний депутат.

Ще одним жорстким пунктом, на якому наполягає голова комітету, є відсутність податкових пільг для крипти. Він каже, що це “єдине”, що точно залишиться, але видно, що це принаймні другий принциповий пункт.

“Напевно, це єдине, що я не готовий змінювати. Усе інше, якщо рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати”, — зазначив Гетманцев.

Для доопрацювання закону необхідні думки фахівців, але ВР стикається з їхньою нестачею. Данило Гетманцев “дуже” побоюється помилок у новій для регулювання сфері економіки. Він підкреслює навмисний неспішний характер розгляду, а отже не варто сподіватися на блискавичний результат. У словах про це депутат натякнув на деякі загадкові обставини, котрі стосуються долі самої Верховної Ради.

“Навіть якщо повноваження цієї каденції завершаться, перше читання вже проведено, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді”, — каже Гетманцев, бентежачи уяву.

Нагадаємо, 3 вересня ВР ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо обігу криптовалют в Україні. Попередньо, отримувачів доходу від продажу віртуальних активів очікують 18% ПДФО та 5% військового збору. Голова НБУ Андрій Пишний також підтвердив, що легалізація не означатиме їхнього використання як платіжного засобу, тож годі сподіватися на таку трансформацію законопроєкту.