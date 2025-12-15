В Digital Foundry обрали три найкращі за графікою гри 2025 року

DOOM: The Dark Ages

Digital Foundry опублікували традиційний рейтинг, де обрали три найкращі за графікою гри 2025 року. І ні, в цьому списку не згадають Clair Obscur: Expedition 33.

Поки The Game Awards “нагодувала” французький проєкт про експедицію купою нагород, зокрема GOTY, видання має інше думку. Експерти DF визначили не лише три найкращі гри, а й згадали ще кілька інших. Цікаво, що серед усього списку лише дві гри пройшли майже непоміченими для медіа.

3 місце — Death Stranding 2: On the Beach

Хоча творіння Хідео Кодзіми не отримало жодної нагороди на The Game Awards, видання захоплюється детально пропрацьованою графікою як на мікрорівні, так і в масштабі цілих локацій. Ще до релізу деякі катсцени були настільки реалістичні, що їх було легко сплутати з фото. Особливо експерти хвалять кінематографічний ефект світла навіть без рейтрейсингу. А ще у DF підмітили, що гра майже вичавлює максимум із PlayStation 5 у рендерингу, що свого часу наробило проблем.

2 місце — Assassin’s Creed Shadows

На думку експертів, Shadows стала найкрасивішою частиною серії з часів Assassin’s Creed Unity і перевершенням сподівань. Гра вражає глобальним освітленням з трасуванням променів, реалістичною фізикою руйнувань та навіть реакцією рослин на вітер. У Digital Foundry додають, що краса по-справжньому розкривається на ПК, PS5 (особливо Pro) та Xbox Series X. А от на Switch 2 і Xbox Series S картинка помітно спрощена, щоб проєкт стабільно працював.

1 місце — DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages очолила рейтинг завдяки картинці й технічній стабільності. Головна перевага: глобальноме освітлення з трасуванням променів, яке працює швидко навіть на великих локаціях. На Xbox Series S гра стабільна, а на топових системах видає ще більше деталей завдяки ретрейсингу. Також у DF звернули увагу на фізику: об’єкти на рівнях руйнуються переконливо та вороги адекватно реагують на події. Все це реалізовано без серйозних втрат продуктивності.

До решти ТОП-10 найкращих за графікою у 2025 без чітко вказаних місць увійшли:

Silent Hill f

Routine

Metroid Prime 4

Mafia: The Old Country

Ghost of Yōtei

Earthion

Dying Light: The Beast

Скриншот кожної гри відповідно до переліку вище

Окремо Digital Foundry згадали Mario Kart World, Kirby Air Riders та Fast Fusion за те, як вони розкривають можливості Switch 2, утримуючи 60 FPS. Для контексту: минулого року переможцем рейтингу Digital Foundry стала Indiana Jones and the Great Circle.

Нагадаємо, ITC.ua робив свій власний ТОП найкращих ігор 2025 року. Там почесне (але не головне) місце виділили для Hollow Knight: Silksong, а от Call of Duty: Black Ops 7 стала першою з кінця.

Джерело: Tech4Gamers