У Windows 11 з’явиться можливість примусово закривати процеси з Панелі завдань та зручний перегляд паролів Wi-Fi

Щоб примусово завершити програму в Windows 11, більше не потрібно буде відкривати «Диспетчер завдань». Потрібний рядок з’явиться в меню піктограми на панелі завдань, яке відкривається правою кнопкою миші. Наразі у такий спосіб можна лише закрити вікно програми, що не завжди завершує завдання. Функція раніше зустрічалася у тестових збірках Windows, Microsoft підтвердила роботу над нею на Build 2023.

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Також на панелі завдань Windows 11 з’явиться пункт меню «Ніколи не об’єднувати». Він дозволить бачити кожне вікно програми окремо, вікнам присвоюватимуться мітки. Функція допоможе краще контролювати та швидше обирати вікна файлового менеджера, браузера, багатьох відкритих документів. Таким чином, Windows повертається до початкової функціональності, але з можливістю гнучкої настройки.

Ще одним невеликим покращенням операційної системи стане швидкий та зручний перегляд паролів Wi-Fi – це буде корисно при підключенні пристроїв або надання комусь доступу до мережі. Опція орієнтована на полегшення перегляду ключів безпеки інших зареєстрованих мереж, крім тієї, до якої комп’ютер під’єднаний в цей момент.

Щоб побачити пароль Wi-Fi, потрібно було входити у властивості бездротового пристрою, вибирати в них вкладку «Безпека» та встановлювати позначку «Показати символи» біля вікна поточного пароля (так можна побачити тільки його). У тестовій версії Windows 11 можна послідовно перейти у «Налаштуваннях» за пунктами «Мережа та Інтернет» > «Wi-Fi» > «Керування відомими мережами». Відкриється список збережених SSID, в налаштуваннях кожного з них буде пункт «переглянути ключ безпеки Wi-Fi».

На Build 2023 Microsoft представила багато змін у Windows 11, більшість з яких поки що перебувають у стадії тестування. Серед них перенесення налаштувань з комп’ютера на комп’ютер, режим розробника, ізольована пісочниця для програм Win32 та впровадження інтелектуального помічника Copilot.

Джерела: The Verge и The Verge