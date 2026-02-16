Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо

Depositphotos

Стартап колишнього інженера SpaceX Хейлена Меттісона має на меті перевірку концепції перетворення води на ракетне паливо.





Стартап Меттісона General Galactic у жовтні цього року планує запустити супутник вагою майже 500 кг на ракеті Falcon 9 аби перевірити концепцію використання води як палива для електрохімічного та хімічного двигунів. Ці процеси охоплюють викид потоку плазми з використанням магнітного поля та спалювання палива за високої температури та тиску для створення тяги.

На прикладі хімічного двигуна General Galactic хоче розщеплювати водень та кисень у воді шляхом електролізу, а потім спалювати водневий газ з киснем, який виступає окислювачем. У рамках окремого випробування стартап перетворить кисень, утворений під час електролізу, у плазму шляхом подавання потужного електричного струму.

Метою цього амбітного плану є демонстрація потенціалу використання води для короткострокових стійких імпульсів тяги в електричному двигуні та для потужніших короткострокових сплесків тяги у хімічному двигуні. На переконання Меттісона, ця технологія може значно підвищити боєздатність військових космічних об’єктів. Вже доведено, що американські супутники перебувають під постійним наглядом китайських та російських космічних апаратів. Це означає, що у найближчому майбутньому супутникам доведеться або мати систему захисту або можливість швидко покинути небезпечну орбіту.





Однак стосовно технології використання води для створення ракетного палива існує чимало проблемних питань. Зокрема, за словами колишнього технолога NASA Райана Конверсано, який наразі консультує General Galactic, іонізований кисень може серйозно пошкодити електроніку супутника, провокуючи її корозію. Він зазначив, що через це підбір матеріалів та проєктування пристроїв стають складним завданням.

Окрім цього використання кисню, утвореного шляхом електролізу води, може не надати переваг порівняно з традиційним хімічним ракетним паливом, оскільки тут варто враховувати масу самої системи для електролізу. Однак дослідники активно працюють над цією технологією, яка могла б стати вкрай корисною для космічних апаратів у глибокому космосі.

Ми писали, що американські хіміки з університету Олбані створили високоенергетичну сполуку — діборид марганцю, яка може стати основою нового ракетного палива. Водночас у NASA випробовують америцій-241 у якості нового ядерного палива для космічних апаратів.

Джерело: Futurism; Wired