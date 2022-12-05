«Відьмак: Кровне походження» / The Witcher: Blood Origin — повноцінний трейлер приквелу основного серіалу Netflix з українськими субтитрами

Минулими вихідними майже одночасно вийшло кілька трейлерів майбутніх великих прем’єр. Серед них — повноцінний трейлер приквелу «Відьмака», який ближче знайомить з ключовими героями мінісеріалу у виконанні Мішель Єо, Лоуренса О’Фуорейнта та Софії Браун.

Головних героїв нам вже показували мигцем місяць тому у попередньому короткому тизері, а новий розкриває подробиці сюжету, а також ближче знайомить зі світом, його магічною складовою, персонажами та монстрами.

Серіал розповість про появу перших відьмаків й передумови доленосної Кон’юнкції Сфер — магічної події, яка призвела до злиття світів чудовиськ, людей і ельфів. За сюжетом, сім незнайомців об’єднуються, щоб дати відсіч нестримній імперії, та попри ворожнечу між їхніми кланами Ейла й Ф’яль мають навчитися довіряти одне одному. Згодом вони усвідомлюють, що для перемоги над чудовиськом їм доведеться створити чудовисько.

Мабуть, найбільш несподіваним у трейлері є повернення вже добре знайомого персонажу з оригінального серіалу — барда Любистка знову зіграє Джої Беті. Його повернення немає особливого сенсу, адже події «Відьмак: Кровне походження» відбуваються у світі ельфів за 1200 років до часів Ґеральта, Єннефер і Цірі. Це може бути якось пов’язано з показаними у трейлері загадковими магічними монолітами, які є порталами в інші світи. Також у трейлері можна побачити героїню Мінні Драйвер — Сеанчай. Netflix описує цей персонаж як «хранителя знань, що постійно змінює форму та зовнішність, зі здатністю подорожувати між часом і світами». В кінці трейлера вона просить розпатланого Любистка «оживити історії в пісні». Також у трейлері можна побачити групу вигнанців, які мають об’єднатися у боротьбі з гнобителями Континенту та Ленні Генрі в образі верховного друїда Балора.

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Шоураннер Blood Origin та автор сценарію одного з епізодів «Відьмака» на Netflix Деклан де Барра також підтвердив появу в шоу молодого Аваллак’ха — одного з найсильніших ельфійських чаклунів, що подорожує між світами народів Вільхи та Гір, та який дуже допоміг Цірі знайти своє призначення у грі CDPR. Однак це не вважається каноном для романів Сапковського.

Окрім Мішель Єо, Лоуренса О’Фуорейнта та Софії Браун в серіалі зіграють Міррен Мак (принцеса Мервін), Франческа Міллс (Мелдоф), Гау Новеллі (Каллан «Смерть брата»), а також Зак Вайатт і Ліззі Енніс (небесні мудреці-близнюки Синдріл та Закаре).

Трейлер мінісеріалу «Відьмак: Кровне походження» — з українськими субтитрами

Всі чотири частини мінісеріалу «Відьмак: Кровне походження» з’являться на Netflix 25 грудня.

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Третій сезон «Відьмака» та останній з Генрі Кавіллом в головній ролі очікується влітку 2023 року — з четвертого сезону його змінить Ліам Хемсворт. Раніше на Netflix вийшов анімаційний фільм «Відьмак: Кошмар вовка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», який отримав схвальні відгуки. Також в планах Netflix щонайменше ще два проєкта за всесвітом Відьмака — анімаційний фільм та мультсеріал для дітей.