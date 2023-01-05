Vivobook Pro 16X з 3D OLED дисплеєм, Zenbook Pro 16X OLED з модулем Supernova SoM, компактний Zenbook Pro 14 OLED та інші новинки ASUS на CES 2023

На додачу до ігрових ноутбуків та аксесуарів серії ROG компанія ASUS також представила на виставці CES 2023 пристрої для роботи та творчості.

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ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) позиціюється як перша у світі портативна робоча станція 3D OLED для творчості. Його конструкція дозволяє розкладати ноутбук на 180°. 16-дюймовий 3D OLED-дисплей має роздільну здатніст 3,2K та частоту оновлення 120 Гц. Завдяки ньому автори контенту та геймери зможуть переглядати тривимірні фотографії, відео та грати в ігри без додаткових окулярів чи гарнітур. Це допоможе швидше створювати тривимірний графічний контент, а технологія ASUS Spatial Vision дозволить в режимі реального часу перетворювати двовимірну графіку у тривимірну натисканням одного перемикача. Конфігурація включає процесор Intel Core i9-13980HX 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40, до 64 ГБ оперативної пам’яті з можливістю її модернізації. Додатково користувачам доступні великий тачпад зі зворотним зв’язком і підтримкою стилуса та поворотний контролер ASUS Dial. Для підключення периферійних пристроїв ноутбук має два роз’єми Thunderbolt 4.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) — це 16-дюймовий ноутбук для творчих людей, що використовує технологію ASUS Spatial Vision та перший у світі автостереоскопічний 3D OLED-дисплей з роздільною здатністю 3,2K і частотою оновлення 120 Гц, що не потребує спеціальних окулярів. Він може містити процесор Intel Core i9-13980HX, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 4800 МГц у двох слотах SO-DIMM та SSD-накопичувач PCIe 4.0 x4 обсягом до 2 ТБ.

У партнерстві з Intel інженери ASUS створили нову модель Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), яка виконана на базі «системи на модулі» ASUS Supernova SoM. Цей спосіб пакування на модулі має низку переваг — зокрема, він на 38% зменшує площу центральної частини материнської плати та підвищує загальну ефективність охолодження системи. Конструкції ASUS Supernova SoM поєднує процесор Intel Core i9-13905H, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії та 32 ГБ оперативної пам’яті DRAM LPDDR5X. Цей ноутбук має сенсорний HDR OLED-дисплей із роздільною здатністю 3,2K (16:10) і частотою оновлення 120 Гц.

Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) має компактний корпус товщиною менш як 1,8 см та масою лише 1,65 кг. Пристрій має OLED-дисплей NanoEdge Dolby Vision 2,8K 120 Гц, сертифікований Pantone Validated та здатний відтворювати 100% колірної гами DCI-P3. Попри невеличку вагу, система може містити потужні компоненти, такі як процесор Intel Core i9-13900H відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії, SSD до 2 ТБ та до 32 ГБ оперативної пам’яті у слоті SO-DIMM.

Zenbook 14X OLED (UX3404) пропонує 14,5-дюймовий дисплей OLED HDR NanoEdge з роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 120 Гц, процесор Intel Core i9-13900H, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач PCIe 4.0 обсягом 1 ТБ.

Оновлена модель портативної робочої станції ASUS ProArt Station PD500TE оснащена процесором Intel Core i9 13-го покоління, відеокартою NVIDIA RTX A4000 з 16 ГБ відеопам’яті, та оперативною пам’яттю DDR4 3200 МГц обсягом до 128 ГБ. Також в розробці знаходиться версія з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків.

Для тих випадків, коли екрана ноутбука недостатньо, ASUS пропонує спеціалізовані професійні монітори: