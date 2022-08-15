Виявляється, Apple блокувала оновлення Telegram через нові анімовані емодзі

Наприкінці минулого тижня вийшло «революційне» оновлення Telegram із низкою нововведень. А декількома днями раніше генеральний директор Telegram Павло Дуров скаржився, що через надто тривалий огляд Apple блокує вихід цього оновлення протягом двох тижнів.

За словами Дурова, в оновленні є низка нових функцій, пов’язаних з емодзі, але одна з них відсутня, тому що Apple спеціально просила її видалити.

«Після широкого висвітлення в ЗМІ мого попереднього посту Apple відповіла нам з вимогою спростити оновлення Telegram, що очікує перевірки, видаливши Телемодзі — якісніші векторні анімовані версії стандартних емодзі», — написав Дуров у своєму Telegram-каналі. «Це загадковий крок з боку Apple, тому що Телемодзі привнесли б зовсім новий вимір в статичні емодзі з низькою роздільною здатністю і значно збагатили б їхню екосистему».

Дуров доповнив своє повідомлення коротким відео, що демонструє Телемодзі.

Редакція ресурсу The Verge припускає, що Apple заперечувала через те, що інша компанія змінила її дизайн таким чином і, можливо, тому вона попросила Telegram видалити Телемодзі з оновлення. Також можна припустити, що Apple сама планує зробити щось подібне і не хоче, щоб інша компанія першою представила таке рішення.

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Джерело: The Verge