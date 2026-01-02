Новини Пристрої 02.01.2026 comment views icon

Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Стара "відеокарта" та нова / Reddit, GnarDead

Користувач Reddit, котрому “пощастило” отримати будівельні матеріали замість Asus TUF Gaming RTX 5080, все ж домігся заміни. Але залишив пам’ять про пригоду на своєму тілі.

Раніше ITC.ua писав про коробку з камінням замість відеокарти за $1200, котра надійшла одному з покупців американського Best Buy. Такі історії іноді не мають продовження, але цього разу автор оновив свій пост та повідомив про хепі-енд. Нагадаємо, у листопаді служба підтримки клієнтів платформи не запропонувала покупцеві повернення коштів або заміну: дослідження проблеми тривало лише 7 хвилин перед відмовою.

Постраждалий завітав до відділення Best Buy, подав скаргу до Бюро з покращення ділової практики, розпочав процес повернення коштів на кредитну картку та подав заяву до поліції. Ключовий доказ з’явився завдяки системі відстеження служби доставлення FedEx. Десь під час транспортування вага посилки збільшилася приблизно на 1,3 кг. Дізнавшись про зміну ваги, Best Buy погодився на відшкодування покупки.

Гоп-стоп ритейл: покупця попросили доплатити за NVIDIA RTX 5080, вже оплачену і доставлену

“Звичайно, це була перемога, але тепер, коли ця карта більше не продається, у мене немає зайвих $300-400, особливо з урахуванням наближенням свят. Тож я порушив це питання, і представник, який допоміг мені, зрівняв ціну з моєю початковою покупкою та влаштував доставлення до мого місцевого магазину, і я нарешті отримав свою 5080 16 грудня”, — пише GnarDead.

Ця тривала історія, вочевидь, справила глибоке враження на власника — він повідомляє, що його дівчина зробила йому пам’ятне тату на нозі. На ньому зображено три камінці, більший з яких має логотип Asus TUF.

Дещо нагадує зірочки збитих літаків на фюзеляжі винищувача / Reddit, GnarDead

Tom’s Hardware наполегливо радить замовляти такі дорогі покупки до місцевого фізичного магазину з самовивезенням, щоб мати можливість перевірити посилку. Зазвичай американці замовляють доставлення додому, котре не передбачає вручення в руки — пакунок просто лишають біля дверей.

