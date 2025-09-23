NVIDIA RTX 5080 перетворилася на цеглину прямо на шляху до власника

Коли кажуть “пристрій перетворився на цеглину”, зазвичай мають на увазі вихід з ладу. З цією NVIDIA RTX 5080 сталося щось більш буквальне.

Один з користувачів Reddit переконався у надзвичайній корисності відео розпакування. Інакше було б набагато важче довести те, що він побачив. RTX 5080 коштує надто багато, і тому звичайна цеглина у фірмовому пакуванні надзвичайно розчаровує. Чотирислотові відеокарти іноді називають жартома цеглинами (навіть у робочому стані), але ж не настільки.

Як можна побачити, у “пристрою” нема ані роз’ємів, ані кулерів. Але всередині навіть може бути кремній, залежно від складу матеріалу. Цікаво, скільки ця “відеокарта” важить, і як наявність цеглини всередині коробки лишилася непоміченою. Мішки з піском, їжа та дріб’язок всередині неушкоджених коробок вже траплялися, але у цих випадках вага була меншою. Зазвичай подібна цеглина важить близько 3 кг.

Цеглину дбайливо поклали у пакет, що захищає від статичної електрики — дуже зворушливо. Звичайно, усе запаковане в поролон, щоб не побилося. Один з користувачів назвав цей варіант відеокарти Foundation Edition (“Фундаментальне видання”), з натяком на можливе застосування. Раніше ми писали про старі несправні відеокарти замість нових, відеокарти без чипів та різний мотлох в коробках, але настільки фундаментальна підробка, певно, трапилася вперше. Автор поста не написав, що далі сталося з цінною знахідкою.

Джерело: VideoCardz