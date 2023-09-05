Volkswagen ID.GTI ─ на підході електрична версія зарядженого хетчбека VW

Модельний ряд електромобілів Volkswagen ID наразі досить добре сформований: від компактного ID.2all до кросовера ID.4. Але для завершення лінійки не вистачає автомобілів для ентузіастів. Для цієї категорії водіїв компанія підготувала концепт ID.GTI – електричний заряджений хетчбек, який зрештою надійде у виробництво.

У новому підході до GTI трохи змінюється значення букв, і I тепер означає «intelligence» (інтелект), а не «injection» (уприскування). Проте це, як і раніше, спортивний компактний хетчбек. За розмірами він коротший, але вищий за нинішній Golf GTI, з трохи більшим внутрішнім простором. ID.GTI заснований на компактному ID.2all (і дуже схожий на нього), але має такі особливості, як 20-дюймові колеса, передній, бічний та задній спойлери, задній дифузор, стільникову решітку, смугасту графіку, світлодіодні протитуманні фари та інші спортивні атрибути.

Також слід очікувати покращень в управлінні та експлуатаційних характеристиках, але VW не надала жодних подробиць. ID.2all оснащений двигуном потужністю 223 к.с., який розганяє автомобіль до 100 км/год менше ніж за 7 секунд. Запас ходу становить до 450 км. Однак ID.GTI, ймовірно, перевершить ці цифри, і максимальна швидкість теж має бути вищою.

Повідомляється, що ID.GTI матиме блокування диференціала передньої осі з електронним управлінням, що забезпечує контроль тяги, як і нинішній Golf GTI. І працюватиме система ще краще, «бо налаштування електродвигуна, як і будь-якої електричної системи, можна варіювати практично нескінченно». Завдяки розміщенню акумулятора в підлозі автомобіля він має низький центр ваги, що полегшує керування.

Інтер’єр концепту ID.GTI включає спортивні сидіння, селектор передач, спортивне кермо, 10,9-дюймову панель приладів та 12,9-дюймову інформаційно-розважальну систему. Він також оснащений проекційним AR-дисплеєм, що відображає таку інформацію, як швидкість та розташування траси як для водія, так і для переднього пасажира. Спеціальна кнопка GTI активує червону схему освітлення.

Volkswagen заявила, що випустить концепт ID.GTI на ринок, але не уточнила, коли і за якою ціною він продаватиметься.

Джерело: engadget