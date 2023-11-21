Вийшов патч Starfield, який додав апскейлінг Nvidia DLSS

У вересні Starfield на ПК вийшла у не найкращому стані: без офіційної підтримки масштабування DLSS або XeSS, без елементів керування HDR, і низькою продуктивністю — особливо на відеокартах Nvidia та Intel. Оновлення Starfield 1.8.86 має на меті розв’язати низку цих проблем.

Однією з найбільших змін для власників відеокарт Nvidia є офіційне включення DLSS 2 та DLSS 3, для реконструкції зображення та генерації кадрів відповідно, повідомляє Eurogamer. Дивно, але поки DLSS використовує стандартну номенклатуру Nvidia (якість, збалансованість, продуктивність), FSR-скейлінг (для карт AMD) все ще використовує повзунок роздільної здатності у відсотках.

Продуктивність гри також помітно покращилася. На Ryzen 7 7800X3D, помічено 20% приріст продуктивності під час проходження Акіла-Сіті — це можна пояснити кращим завантаженням процесора, оскільки використовується більше ядер, і кожне ядро використовується більш інтенсивно. (Втім, зберігаються стрибки частоти кадрів, що має стати метою подальших дій Bethesda).

Окрім апаратних змін, Bethesda також втілила перелік геймплейних покращень та виправила помилки у квестах.