Новини Пристрої 23.01.2024 о 12:11 comment views icon

Витік специфікацій Exynos 2500 — процесор для флагманських смартфонів Samsung наступного року

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Юрій Орос

Автор новин

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З’явився витік інформації про майбутній процесор Exynos 2500, який має бути використаний у сімействі Galaxy S25 через рік та прийде на зміну Exynos 2400, який встановлюють (на певних ринках, включно з Україною) у новопредставлені флагмани Samsung — Galaxy S24 та Galaxy S24+.

Процесор нібито збереже 10-ядерну конфігурацію Exynos 2400, але 2500 використовуватиме майбутні процесорні ядра ARM, передає GSM Arena. Його вироблятимуть за 3-нм техпроцесом Samsung другого покоління (3-нм GAP/SF3), на відміну від актуального 3-нм техпроцес TSMC.

Exynos 2400: процесор для лінійки Samsung Galaxy S24 деталізовано — 10 ядер, 3,2 ГГц

Процесор Exynos 2500 матиме одне ядро Cortex-X5 з тактовою частотою 3,2 ГГц або вище, три ядра Cortex-A730 з тактовою частотою від 2,3 ГГц до 2,5 ГГц, два додаткових ядра Cortex-A730 і чотири ядра Cortex-A520, орієнтованих на ефективність. Що стосується графічного процесора, то Exynos 2500 може бути оснащений AMD Xclipse 950 на основі RDNA, що буде кроком вперед у порівнянні з Xclipse 940 в Exynos 2400.

Витік специфікацій Exynos 2500 — процесор для флагманських смартфонів Samsung наступного року

Відмітимо, що на злитому скриншоті вище використовується формулювання Dream Chip, такий ребрендинг Samsung офіційно спростувала.

Оновлено: Samsung спростувала повідомлення щодо ребрендингу процесорів Exynos на Dream Chip

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