Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою

Вадим Карпусь

AR 4789, YouTube

23 квітня 2025 року Microsoft подала патентну заявку для реєстрації складаного пристрою під назвою KICKSTAND FOR OPENING FOLDABLE COMPUTING DEVICE. На відміну від попередніх розробок, цей документ викликає особливий інтерес, адже показує концепт складаного смартфона з підставкою у стилі Surface Pro. Важливий момент — патент подали зовсім нещодавно, тоді як більшість подібних документів зазвичай датуються п’ятьма роками тому.

Відомство по патентах і товарних знаків США (USPTO) опублікувало патент 7 серпня 2025 року, але у відкритий доступ він потрапив лише цього вікенду. Документ містить 37 сторінок, і в ньому чітко розкриваються технічні деталі пристрою.

У заявці Microsoft описує, що можна створити першу рамку (перший екран), яка з’єднується з другою рамкою (другим екраном). Саме у другій рамці розміщується підставка. Підставка є однією з найяскравіших особливостей лінійки Surface Pro: вона дозволяє використовувати планшет як ноутбук чи навіть настільний ПК.

Креслення складаного смартфона Microsoft / USPTO

Компанія прагне застосувати цей підхід і до складаних смартфонів. Ідея в тому, щоб телефон міг стояти на столі самостійно, а користувач підключав клавіатуру, мишу й працював у “майже ПК-режимі”. Це вписується у бачення Surface як мобільного універсального пристрою, хоча під нинішнім керівництвом Microsoft ця стратегія може змінюватися.

За інформацією Windows Latest, запатентований гаджет використовує просунуту шарнірну систему й додаткові механізми: пружинний фіксатор або невеликий моторизований замок. У розкладеному стані магнітні пари утримують пристрій відкритим і стабільним.

Креслення складаного смартфона Microsoft / USPTO

Цікаво, що Microsoft хоче реалізувати відкривання однією рукою — рідкісна функція серед складаних телефонів. А підставка, закріплена на другій рамці, дозволить зручно читати, дивитися відео чи проводити відеодзвінки з пристроєм на столі. Це цілком узгоджується з концепцією Microsoft 365, яка просуває гнучкі сценарії роботи й дозвілля.

Згідно з кресленнями у патенті, підставка складається з двох пластин. Верхня пластина — це та частина, на яку ви натискаєте пальцем, щоб розкласти механізм. Нижня пластина шарнірно з’єднана з верхньою й утворює “ніжку” підставки у відкритому стані.

Креслення складаного смартфона Microsoft / USPTO

Система використовує магніти для плавного переходу від закритого до відкритого положення. У документах пояснюється, що магніти зсувають усю конструкцію ближче до шарніра пристрою. Завдяки цьому підставка стає по центру й отримує підтримку від ваги самого смартфона. Такий підхід забезпечує статичну стабільність — простими словами, телефон на столі стоїть упевнено й не хитається.

Microsoft також пояснює, чому підставка може стати вирішальною перевагою перед нинішніми складними телефонами, такими як Galaxy Fold, Flip чи навіть Surface Duo. У випадку Duo корпус можна було повертати на 180 градусів, а деякі моделі конкурентів пропонували й поворот на 360 градусів. Але часто ці пристрої не виправдовували очікувань: наприклад, неможливо було зручно зафіксувати телефон під кутом для перегляду фільму чи читання. Microsoft вважає, що тонка підставка остаточно вирішить цю проблему.

Креслення складаного смартфона Microsoft / USPTO

У патенті зазначено, що користувач може легко відкрити пристрій і одночасно розкласти підставку. Магніти фіксують обидві половини корпусу у відкритому стані для максимальної стійкості.

Поки невідомо, чи планує Microsoft випускати складаний смартфон з підставкою, який описаний в цій патентній заявці.

Джерело: windowslatest

