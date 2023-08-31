Work.ua припинив співпрацю ще з 200 компаніями, що не вийшли з росії. Серед них — Samsung та Xiaomi

Work.ua продовжує дотримуватися власного маніфесту та поступово згортає співпрацю з усіма компаніями, що не вийшли з росії — 31 серпня чи не найпопулярніший сайт з працевлаштування опублікував “другий санкційний список”, у який увійшли ще 200 компаній, які досі ведуть бізнес із країною-вбивцею. Серед них — Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi, L’Oréal, Caparol, Lacoste, Colin’s, Gorenje, Zepter та інші.

10 серпня Work.ua призупинив надання послуг 20 компаніям з першого санкційного списку, у який увійшли PepsiCo, Raiffeisen Bank, Metro, Nestle, OTP Bank, «Ашан», Leroy Merlin та інші. Також власник сайту зобов’язався впродовж місяця перевірити інші, щоб викреслити аморальних та лицемірних клієнтів, що досі працюють на військовий потенціал ворожої країни. Сьогодні на сайті Work.ua з’явилося повідомлення про другий санкційний список, до якого увійшла решта компаній.

У другий санкційний список увійшли ще 200 міжнародних компаній спонсорів тероризму. Серед них найвідоміші: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L’Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin’s, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

Для власних санкційних списків Work.ua використовує дані з сайту НАЗК «Війна і санкції» та їхнього списку «Міжнародні спонсори війни», а також проєкту Leave Russia від Київської школи економіки. Команда сайту подякували пильним користувачам за допомогу у формуванні списків (до речі, ось онлайн-форма на сайті) та пообіцяла надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують сидіти на двох стільцях. Тож вочевидь, список надалі оновлюватиметься та доповнюватиметься.

Водночас Work.ua вчергове закликає бренди відмовитися від будь-якої взаємодії з компаніями, що продовжують працювати в росії, а працівників — звільнятися та ставати частиною відповідального бізнесу, який справді підтримує Україну. Серед прикладів таких компаній згадуються McDonald’s, Henkel, EPAM, Airbnb, Apple, Booking, H&M, IKEA, Netflix та інші. За даними Work.ua, ринок праці в Україні продовжує відновлюватися і наразі є понад 100 тис. вакансій.

Також Work.ua звернулося до «Сільпо», АТБ, Varus, Eva та інших великих торговельних мереж із закликом посприяти свідомому вибору товарів і послуг — чітко маркувати продукцію брендів, які працюють у росії. Тут можна пригадати нещодавню петицію про обов’язкове маркування брендів, які працюють у росії (опрацювати питання, як завжди, належить прем’єр-міністру Денису Шмигалю), а також різноманітні інструменти, які допомагають ідентифікувати та за бажанням бойкотувати компанії й бренди, які не вийшли з країни-агресора та продовжують платити там податки, шляхом сканування штрих-кодів на продукції. Серед найпопулярніших — застосунки Rubargo та PushToLeave, які з’явилися раніше, а також нещодавня розробка KSE Institute.