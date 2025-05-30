Як «Ножі наголо», але з пенсіонерами: вийшов трейлер детективної комедії «Клуб убивств по четвергах» Кріса Коламбуса

Netflix

Слідом за першим кадрами Netflix випустив перший тизер-трейлер детективної комедії «Клуб убивств по четвергах» з Пірсом Броснаном у складі групи пенсіонерів-детективів.

Фільм, заснований на однойменному бестселлері Річарда Османда 2020 року Оригінальна книга Османда стала бестселером New York Times, породивши три продовження: «Людина, яка померла двічі», «Куля, що не влучила» та «Останній демон», тож якщо фільм буде успішним є шанси на продовження. Реліз п’ятої книги серії очікується у 2025 році., оповідає про групу пенсіонерів, які живуть у розкішному будинку для літніх людей «Куперс-Чейз», і об’єднуються, щоб розкрити вбивство забудовника. До команди новоспечених детективів увійшли колишній профспілковий активіст (Броснан), медсестра на пенсії Джойс (Селія Імрі), психіатр Ібрагім (Бен Кінгслі), а також екс-шпигунка Елізабет (Гелен Міррен), яка, вочевидь і керуватиме групою, зважаючи на свій досвід.

Решта акторського складу фільму включає Наомі Акі, Деніела Мейса, Генрі Ллойд-Г’юза, Тома Елліса, Джонатана Прайса, Девіда Теннанта, Пола Фрімена, Джеффа Белла, Річарда Е. Гранта та Інгрід Олівер. Дехто з них так само неспокійні пенсіонери з будинку для літніх, але, ймовірно, серед них, за законами жанру, сховався передбачуваний вбивця.

Керував знімальним процесом режисер «Сам удома» Кріс Коламбус, а сценаристами виступили Кеті Бренд і Сюзанна Хіткот.

«Це найкращий акторський склад, з яким я працював з часів “Гаррі Поттера”», — говорив Коламбус. «Вони неймовірно добре підготовлені, тому що роблять усе. Виступають в театрі, на телебаченні, у кіно, і розвинули у собі гарні навички».

Трейлер починається з того, що Елізабет розповідає про нерозкриту справу травня 1973 року стосовно жінки, яка випала з вікна.

«О Боже мій!» — каже Джойс, вриваючись в приміщення. «Хіба ця кімната зазвичай не для пазлів?». А Елізабет відповідає відсиланням до назви фільму: «Не по четвергах».

Розслідування її сусідів спочатку відлякують персонажку Імрі, однак коли стається вбивство у реальний час, вона активно долучається до подій.

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«Клуб убивств по четвергах» вийде 28 серпня на Netflix.

Останні ролі Броснана включають бойовик «Чарлі Куля» та вестерн «Нечестива Трійця», Міррен з’являлась в приквелі до «Єллоустоуна», Кінгслі зіграв головну роль у науково-фантастичному інді-хіті 2023 року «Джулс», а Імрі продовжує грати в серіалі «Дипломатка».

Інші літні релізи Netflix включають «Щасливчика Гілмора 2» з Адамом Сендлером та «Стару гвардію 2» з Шарліз Терон і Умою Турман. Пізніше у 2025-му на платформі вийде інший довгоочікуваний детектив «Ножі наголо 3» — новини про нього та інші цьогорічні прем’єри стримінг оголосить цими вихідними на заході Netflix Tudum.