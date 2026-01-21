Єдиний у світі ПК під брендом AMD: що всередині та для чого він

AMD показала Ryzen AI Halo: мініатюрний ПК для локального ШІ, який поміщається в долоні

AMD показала надзвичайно компактний комп’ютер під власним брендом — Ryzen AI Halo. Це не споживчий ПК у звичному розумінні, а спеціалізований комплект розробника для локальних ШІ-навантажень, без попередньо встановленої Windows чи іншої ОС.

Опубліковані крупні плани пристрою чітко показують, на що робила ставку AMD: не лише на обчислювальну щільність, а й на максимально компактний формфактор. Ryzen AI Halo настільки малий, що повністю вміщується в долоні дорослої людини. За площею він менший за більшість офісних міні-ПК, а за висотою ледь перевищує стопку з двох масивних зовнішніх жорстких дисків.

Порівняно з типовими міні-комп’ютерами цей пристрій виглядає ще компактнішим, що робить його одним із найменших комп’ютерів для розробників на ринку. При цьому AMD не пішла на функціональні компроміси.

В основі Ryzen AI Halo лежать процесори серії Ryzen AI Max 300, відомі також під кодовою назвою Strix Halo. Вони містять CPU, GPU та NPU. Система також може включати до 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 в чотирьох канальній конфігурації. Міні-ПК має уніфіковану архітектуру пам’яті, яка дозволяє графічному процесору отримувати доступ до великої частини системної пам’яті. Попри мікроскопічні розміри, пристрій отримав повноцінний набір портів. На корпусі розмістили чотири роз’єми USB Type-C, повнорозмірний HDMI та Ethernet. Такий набір інтерфейсів зазвичай очікуєш побачити у настільних ПК, які у кілька разів більші за габаритами.

Користувачам не доведеться підключати перехідники або док-станції для роботи з дисплеями, накопичувачами чи мережею. Для пристрою такого об’єму це радше виняток, ніж правило, і чітко вказує на орієнтацію AMD на розробників, яким важлива готовність до роботи “з коробки”.

AMD планує почати постачання міні-комп’ютера Ryzen AI Halo у другому кварталі 2026 року. Наразі ціна невідома. Зазвичай системи на базі процесорів Strix Halo коштують від $1500 до $2500.

Джерело: techradar