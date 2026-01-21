Новини Пристрої 21.01.2026 comment views icon

Єдиний у світі ПК під брендом AMD: що всередині та для чого він

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Єдиний у світі ПК під брендом AMD: що всередині та для чого він
AMD показала Ryzen AI Halo: мініатюрний ПК для локального ШІ, який поміщається в долоні

AMD показала надзвичайно компактний комп’ютер під власним брендом — Ryzen AI Halo. Це не споживчий ПК у звичному розумінні, а спеціалізований комплект розробника для локальних ШІ-навантажень, без попередньо встановленої Windows чи іншої ОС.

Опубліковані крупні плани пристрою чітко показують, на що робила ставку AMD: не лише на обчислювальну щільність, а й на максимально компактний формфактор. Ryzen AI Halo настільки малий, що повністю вміщується в долоні дорослої людини. За площею він менший за більшість офісних міні-ПК, а за висотою ледь перевищує стопку з двох масивних зовнішніх жорстких дисків.

Порівняно з типовими міні-комп’ютерами цей пристрій виглядає ще компактнішим, що робить його одним із найменших комп’ютерів для розробників на ринку. При цьому AMD не пішла на функціональні компроміси.

В основі Ryzen AI Halo лежать процесори серії Ryzen AI Max 300, відомі також під кодовою назвою Strix Halo. Вони містять CPU, GPU та NPU. Система також може включати до 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 в чотирьох канальній конфігурації. Міні-ПК має уніфіковану архітектуру пам’яті, яка дозволяє графічному процесору отримувати доступ до великої частини системної пам’яті. Попри мікроскопічні розміри, пристрій отримав повноцінний набір портів. На корпусі розмістили чотири роз’єми USB Type-C, повнорозмірний HDMI та Ethernet. Такий набір інтерфейсів зазвичай очікуєш побачити у настільних ПК, які у кілька разів більші за габаритами.

AMD показала Ryzen AI Halo: мініатюрний ПК для локального ШІ, який поміщається в долоні

Користувачам не доведеться підключати перехідники або док-станції для роботи з дисплеями, накопичувачами чи мережею. Для пристрою такого об’єму це радше виняток, ніж правило, і чітко вказує на орієнтацію AMD на розробників, яким важлива готовність до роботи “з коробки”.

AMD планує почати постачання міні-комп’ютера Ryzen AI Halo у другому кварталі 2026 року. Наразі ціна невідома. Зазвичай системи на базі процесорів Strix Halo коштують від $1500 до $2500.

Спецпроєкти
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Джерело: techradar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Після 3D V-Cache: патент AMD розкрив деталі 3D L2-кешу процесорів Ryzen
Сайт AMD підтверджує Ryzen 7 9850X3D
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7
Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
NVIDIA RTX 5090 здорожчає до $5000 у 2026 році, — інсайдери
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 та 388
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
Процесори AMD Zen 6 Medusa Point помічені у транспортній декларації — відомий склад ядер та TDP
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Alienware підтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в ігрових ПК AREA-51
Чипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — плата розширення за $60 збільшила можливості PCIe
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати